美國12月增加5萬就業人口不如預期 失業率降至4.4%

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國勞工部今天公布，2025年12月美國就業人口增加5萬人，低於11月修正後的增加5萬6000人和分析師預期的增加7萬多人。外界正對於至關重要的美國勞動市場體質愈來愈擔憂。

法新社報導，過去1年來美國就業人口成長速度已大幅放緩，失業率也一步步朝2021年以來最高水準攀升。儘管美國勞工部最新數據顯示，12月失業率由前月的4.5%略降至4.4%。

根據道瓊社和「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）調查經濟學家看法，平均預估12月美國就業人口會增加7萬3000人。

投資人將持續注意美國就業數據對聯邦準備理事會（Fed）利率決策的影響。若勞動市場劇烈惡化，可能促使聯準會為了提振美國經濟而提早降息。

美國勞工部在就業報告中指出，餐酒業、醫療照護和社會救助等領域的就業人口成長趨勢持續，但零售業就業人口減少，包括會員制倉儲式賣場、大型量販店和其他實體零售店的就業人數都在下滑。

美國勞工部還說，聯邦政府就業人口自去年1月達到高峰後已減少27萬7000人，相當於萎縮9.2%。

美國 失業

延伸閱讀

川普關稅案 美國聯邦最高法院9日未做出判決

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

美中暗自較勁？大陸擴張太平洋軍力 美逮馬杜洛展現制空力示警

川普政府將退出部分機構 聯合國秘書長深表遺憾

相關新聞

美股早盤／就業尚穩三大指數上揚 台積電營收亮眼ADR漲1%

美國最新就業數據尚屬穩健，帶動美國股市9日早盤攀高，三大指數本周可望收紅，台積電ADR也在上月營收表現強勁帶動下走揚。

Grok涉不雅內容挨轟 限制未付費X用戶AI影像生成功能

美國富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）聊天機器人Grok近日遭人用於產出女性及兒童不雅深偽影像，並因此受到多國抨擊後，Gro...

川普開放晶片銷中…傳共和黨人私下不滿情緒日增 加快腳步阻止北京

美國Axios新聞網報導，儘管美國總統川普政府開放晶片銷往中國，但對中強硬的聯邦眾議員正加快腳步阻止北京取得美國敏感技術

美國12月就業持續緩步降溫 預料不足以使Fed月底再度降息

美國公布去年12月就業報告，數據低於預期，就業市場仍維持緩步降溫勢頭。經濟學者預料聯準會（Fed）在利率「連三降」之後，...

微軟報告出爐！全球6分之1人使用AI 台灣排名曝光「普及率超越美日」

微軟研究團隊的最新報告發現，全球人工智慧（AI）採用率2025年下半年持續提高，大約每6人就有1人使用生成式AI工具，且...

蘊藏量全球第3！日本11日試採海底稀土 盼降低對中國大陸依賴

日本將於11日展開號稱全球首見的海底稀土試採計畫，預計在水深6000公尺深海處開採，盼降低對中國的依賴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。