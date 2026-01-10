美國12月增加5萬就業人口不如預期 失業率降至4.4%

美國勞工部今天公布，2025年12月美國就業人口增加5萬人，低於11月修正後的增加5萬6000人和分析師預期的增加7萬多人。外界正對於至關重要的美國勞動市場體質愈來愈擔憂。

法新社報導，過去1年來美國就業人口成長速度已大幅放緩，失業率也一步步朝2021年以來最高水準攀升。儘管美國勞工部最新數據顯示，12月失業率由前月的4.5%略降至4.4%。

根據道瓊社和「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）調查經濟學家看法，平均預估12月美國就業人口會增加7萬3000人。

投資人將持續注意美國就業數據對聯邦準備理事會（Fed）利率決策的影響。若勞動市場劇烈惡化，可能促使聯準會為了提振美國經濟而提早降息。

美國勞工部在就業報告中指出，餐酒業、醫療照護和社會救助等領域的就業人口成長趨勢持續，但零售業就業人口減少，包括會員制倉儲式賣場、大型量販店和其他實體零售店的就業人數都在下滑。

美國勞工部還說，聯邦政府就業人口自去年1月達到高峰後已減少27萬7000人，相當於萎縮9.2%。