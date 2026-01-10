陸暫停審查輸日稀土許可

美媒引述知情人士報導，中國大陸為報復日本「台灣有事」爭議，北京已停止審查外銷日本的稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業，並且讓清酒、食品等日本產品進口卡關。日本呼籲應確保相關產品的運輸順暢。

中國商務部6日公布加強軍民兩用物項對日本出口管制，日本外務省官員為此進行交涉，中國商務部指民事用途將不受影響。

華爾街日報報導，兩名不具名的中國外銷業者指出，商務部宣布管制後，隨即限制對日本企業出口數量較少、價格較高的重稀土，及含有重稀土元素的稀土磁鐵。

一名熟悉中國政府決定的知情人士表示，官方已停止審查（稀土）外銷日本許可證，範圍廣及日本產業，不限於軍事業者。

另據日媒報導，目前在天津、青島等多個主要港口，中國海關對日本貨品的審查變得極其嚴苛。除了針對品名標示方式進行比往常更細碎的挑剔外，中方還要求日方提交過去不需要的額外證明文件。

日本內閣官房長官木原稔表示，日本正密切關注事態發展，並將根據需要採取適當行動，「我相信稀土的國際貿易應該順暢進行，而且這是極為重要的。

中國對稀土及其他材料的出口管制措施，已持續一段時間，對全球供應鏈產生嚴重影響。」他同時提到，日本對中國的食品出口也應保持順暢。