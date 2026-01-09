快訊

外殼有簡體字…澎湖西嶼沙灘驚見飛機殘骸 軍方鑑定結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

Grok涉不雅內容挨轟 限制未付費X用戶AI影像生成功能

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）聊天機器人Grok近日遭人用於產出女性及兒童不雅深偽影像，並因此受到多國抨擊後，Grok在社群媒體X平台限制未付費用戶的影像生成功能。 路透社
美國富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）聊天機器人Grok近日遭人用於產出女性及兒童不雅深偽影像，並因此受到多國抨擊後，Grok在社群媒體X平台限制未付費用戶的影像生成功能。 路透社

美國富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）聊天機器人Grok近日遭人用於產出女性及兒童不雅深偽影像，並因此受到多國抨擊後，Grok在社群媒體X平台限制未付費用戶的影像生成功能。

法新社報導，Grok被用於生成露骨不雅影像，不僅馬斯克（Elon Musk）面臨罰款威脅，多國最近也因此公開表示反對Grok。

Grok的影像生成功能允許同屬馬斯克的X平台用戶編輯或生成不雅照片，路透社發現，該功能被用於產出女性及孩童穿著暴露的影像，且通常未經被描繪者本人的同意。

Grok今天在X平台回覆用戶提問時指出：「自今天（2026年1月9日）起，xAI已限制X平台上的Grok影像生成及編輯功能，僅供付費的X訂閱用戶使用。」

這項更動意味著絕大部分X用戶已經或將無法在這個平台上透過Grok生成及編輯圖像。付費用戶則需向X平台提供信用卡資訊及個人資料，因此若出現濫用情事，將能識別濫用者身分。

不過「衛報」（The Guardian）報導，儘管Grok在X平台上已嚴格限制影像生成功能，Grok同名應用程式及網站有未付費用戶回報，他們仍能產出女性及孩童的不雅影像。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室稱這項舉措是「侮辱」受害者，且「絕非解決辦法」。

唐寧街（Downing Street）發言人說道：「這只是將一項允許生成非法影像的AI功能變成付費服務。」

歐盟執行委員會本週表示，這類女性及孩童的裸體影像已違法，執委會昨天並勒令X平台於今年底前保留所有與Grok相關的內部文件和資料。

法國、馬來西亞和印度也曾針對這項議題批評馬斯克的平台。

馬斯克上週在X平台回應有關不雅影像的貼文時警告：「任何利用Grok製作違法內容的人，將面臨等同上傳非法內容的後果。」

馬斯克 X 歐盟 AI

延伸閱讀

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

馬斯克：陸AI優勢 電力最關鍵…估今年發電量可能達美國三倍

神秘光點長串高速移動...河南天際異象 竟與馬斯克有關

馬斯克：中國「電力供應是美3倍」 AI算力將領先世界

相關新聞

美國12月就業持續緩步降溫 預料不足以使Fed月底再度降息

美國公布去年12月就業報告，數據低於預期，就業市場仍維持緩步降溫勢頭。經濟學者預料聯準會（Fed）在利率「連三降」之後，...

大戰恐開打？川普關稅若遭最高院推翻 進口商準備爭取4.7兆退稅

隨著最高法院即將對美國總統川普全球性關稅的合法性作出裁決，企業高層、報關行與貿易律師正嚴陣以待。川普若敗訴，進口商恐將展...

美股早盤／就業尚穩三大指數上揚 台積電營收亮眼ADR漲1%

美國最新就業數據尚屬穩健，帶動美國股市9日早盤攀高，三大指數本周可望收紅，台積電ADR也在上月營收表現強勁帶動下走揚。

Grok涉不雅內容挨轟 限制未付費X用戶AI影像生成功能

美國富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）聊天機器人Grok近日遭人用於產出女性及兒童不雅深偽影像，並因此受到多國抨擊後，Gro...

川普開放晶片銷中…傳共和黨人私下不滿情緒日增 加快腳步阻止北京

美國Axios新聞網報導，儘管美國總統川普政府開放晶片銷往中國，但對中強硬的聯邦眾議員正加快腳步阻止北京取得美國敏感技術

微軟報告出爐！全球6分之1人使用AI 台灣排名曝光「普及率超越美日」

微軟研究團隊的最新報告發現，全球人工智慧（AI）採用率2025年下半年持續提高，大約每6人就有1人使用生成式AI工具，且...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。