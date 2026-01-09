擺脫對中依賴 日財相赴美出席礦物供應鏈財長會議

快訊

中央社／ 東京9日專電

日本財務大臣片山皋月今天表示，將於11日至14日訪問美國，在華盛頓出席以「重要礦物穩定供應」為主題的財長會議，包括日本、美國、歐洲的G7成員國，以及智利等資源國與會，將針對中國在稀土等重要礦物領域握有高度市占率，討論如何建立不依賴中國的供應鏈體系。

讀賣新聞、產經新聞報導，中國政府6日突然宣布要加強「軍民兩用物項」對日出口管制，但沒有明示具體內容，外界憂心稀土可能被納入管制範圍。

對此，片山表示，「雖然（管制）對象與內容仍有不明確之處，但此舉可能對全球供應鏈造成重大影響，令人感到非常遺憾。」她表示，相關部會已經向中方提出強烈抗議，在華府會議上，日本會再次向與會國家說明日本的看法與立場。

七大工業國集團（G7）已於去年12月的財長會議中，就加強合作、確保重要礦物供應鏈穩定達成共識。片山強調，「（中國）在非市場狀態下取得獨占地位後，再將獨占武器化，這是不可接受的行為。在安全保障層面上極為嚴重，這也是G7的共同認識。」

片山指出，會議重點之一將是強化重要礦物的全球供應網韌性，避免特定國家形成壟斷，進而將資源作為政治或外交工具。

片山表示，日本曾在2010年尖閣諸島（釣魚台列嶼）外海發生日本海上保安廳巡邏船與中國漁船碰撞事件後，遭遇中國實際上限制稀土對日出口。

她指出，「日本曾經是輸出限制對象，在這方面有經驗，因此希望能（和G7其他國家）分享將供應來源多元化、降低對中國依賴的具體作法。」

