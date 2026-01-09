快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

美就業報告、最高法院判決川普關稅將出爐 亞股漲多跌少

中央社／ 香港9日綜合外電報導
美國預計今天公布重要就業報告之際，最高法院可能針對總統川普（Donald Trump）動用緊急權力課徵對等關稅的合法性做出裁決，亞股今天漲多跌少。 示意圖／AI生成
美國預計今天公布重要就業報告之際，最高法院可能針對總統川普（Donald Trump）動用緊急權力課徵對等關稅的合法性做出裁決，亞股今天漲多跌少。 示意圖／AI生成

美國預計今天公布重要就業報告之際，最高法院可能針對總統川普（Donald Trump）動用緊急權力課徵對等關稅的合法性做出裁決，亞股今天漲多跌少。

法新社報導，中國最新公布的去年12月消費者物價指數（CPI）連續第3個月上揚，加上中國人工智慧（AI）大模型MiniMax在香港上市首日大漲，提振香港和上海股市表現。

全球股市自2026開年來表現大致穩健，受科技股漲勢和企業亮眼財報帶動，其中首爾股市本週以來迭創新高。

不過，市場焦點正轉向美國利率展望。美國預計今天稍後公布備受矚目的非農就業報告，屆時投資人將詳細分析這些數據，這也是美國聯邦準備理事會（Fed）本月稍後決定利率決策的重要參考依據。

聯準會去年12月暗示，繼連續3次降息後，下一步可能暫停降息。

有分析師認為，如果非農就業數據遠低於預期，可能引發市場熱議再度降息的可能性。若該數據遠高於預期，將使市場降息預期遭受打擊。

美股昨天收盤走勢不一。市場觀察人士指出，投資人正從去年率大盤屢創新高的科技股轉進中小型企業。

亞股方面，東京、香港、上海、首爾、吉隆坡以及馬尼拉股市收紅，台北、雪梨及威靈頓股市收黑。

美國最高法院將於美東時間9日對川普政府去年祭出多項懲罰性關稅措施的合法性做出裁決，若判決結果不利華府，可能對川普的經濟與財政計畫造成重大衝擊。

美國 川普 香港 亞股

延伸閱讀

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

川普再度談習近平與台灣 北京：台灣問題純屬內政不容干涉

川普政府將退出部分機構 聯合國秘書長深表遺憾

抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

相關新聞

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

美國最高法院即將宣判美國總統川普去年4月時宣布的關稅是否合法，這對美股與美債將是另一大考驗。

蘊藏量全球第3！日本11日試採海底稀土 盼降低對中國大陸依賴

日本將於11日展開號稱全球首見的海底稀土試採計畫，預計在水深6000公尺深海處開採，盼降低對中國的依賴。

美就業報告、最高法院判決川普關稅將出爐 亞股漲多跌少

美國預計今天公布重要就業報告之際，最高法院可能針對總統川普（Donald Trump）動用緊急權力課徵對等關稅的合法性做...

馬斯克xAI砸逾200億美元 在密西西比蓋第三座資料中心

美國密西西比州長李夫斯（Tate Reeves）8日聲明表示，億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）新創xAI，將在該州投資逾...

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

美國最高法院預期會在今（9）日，就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅的合法性，做出判...

日圓走貶激勵出口類股！UNIQLO母公司財報亮眼 日股收高

日圓兌美元走貶，激勵出口類股，加上UNIQLO母公司、服飾連鎖業者迅銷公司（Fast Retailing Co.）公布亮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。