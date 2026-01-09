美就業報告、最高法院判決川普關稅將出爐 亞股漲多跌少
美國預計今天公布重要就業報告之際，最高法院可能針對總統川普（Donald Trump）動用緊急權力課徵對等關稅的合法性做出裁決，亞股今天漲多跌少。
法新社報導，中國最新公布的去年12月消費者物價指數（CPI）連續第3個月上揚，加上中國人工智慧（AI）大模型MiniMax在香港上市首日大漲，提振香港和上海股市表現。
全球股市自2026開年來表現大致穩健，受科技股漲勢和企業亮眼財報帶動，其中首爾股市本週以來迭創新高。
不過，市場焦點正轉向美國利率展望。美國預計今天稍後公布備受矚目的非農就業報告，屆時投資人將詳細分析這些數據，這也是美國聯邦準備理事會（Fed）本月稍後決定利率決策的重要參考依據。
聯準會去年12月暗示，繼連續3次降息後，下一步可能暫停降息。
有分析師認為，如果非農就業數據遠低於預期，可能引發市場熱議再度降息的可能性。若該數據遠高於預期，將使市場降息預期遭受打擊。
美股昨天收盤走勢不一。市場觀察人士指出，投資人正從去年率大盤屢創新高的科技股轉進中小型企業。
亞股方面，東京、香港、上海、首爾、吉隆坡以及馬尼拉股市收紅，台北、雪梨及威靈頓股市收黑。
美國最高法院將於美東時間9日對川普政府去年祭出多項懲罰性關稅措施的合法性做出裁決，若判決結果不利華府，可能對川普的經濟與財政計畫造成重大衝擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言