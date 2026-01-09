快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

蘊藏量全球第3！日本11日試採海底稀土 盼降低對中國大陸依賴

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本將於11日展開號稱全球首見的海底稀土試採計畫，預計在水深6000公尺深海處開採，盼降低對中國的依賴。路透
日本將於11日展開號稱全球首見的海底稀土試採計畫，預計在水深6000公尺深海處開採，盼降低對中國的依賴。路透

日本將於11日展開號稱全球首見的海底稀土試採計畫，預計在水深6000公尺深海處開採，盼降低對中國的依賴。

法新社報導，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）將派遣深海科學鑽探船「地球號」（Chikyu）啟航前往南鳥島，此處是位於東京東南方約1950公里的珊瑚環礁。

稀土過去多次被當作外交籌碼。中國掌握全球7成稀土產量，曾經為了反制美國關稅措施而限制出口。

稀土包括釤（Sm）、鐿（Yb）、鋱（Tb）等17種金屬元素，應用於電動車、智慧手機、飛彈、風力渦輪機等產業所需的關鍵磁鐵，涉及工業、科技、地緣政治和經濟，屬於高度戰略性資源。

JAMSTEC上月發布聲明說，「地球號」的任務是「我國實現本土稀土產業化的第一步」。

該機構強調，以這個海面下深度進行試採實屬全球首見。

南鳥島周圍屬於日本專屬經濟區（EEZ），據估計蘊藏超過1600萬噸稀土。日經新聞披露，這裡的蘊藏量位居全球第三。

據報導，這些礦藏含有製造手機和電動車必備的高強度磁鐵鏑以及用於雷射器的釔，礦藏量據估算分別足夠使用730年和780年。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）研究員上砂貴裕接受法新社訪問表示：「日本若能持續穩定從南鳥島周圍提取稀土，將有助確保關鍵產業的本土供應鏈安全無虞。對高市政府而言，這也將是大幅降低供應鏈對中國依賴的重要戰略資產。」

根據JAMSTEC，在試採任務期間，地球號會將管線伸入水中，確保安裝在管線前端的「採礦機」能抵達海床採集富含稀土的泥巴。此次計畫預計持續到2月14日。

稀土 日本 戰略 北京 美國 關稅

延伸閱讀

日本玩不膩？他好奇去幾次才沒新鮮感 過來人分享玩法：每次都是新體驗

中再祭稀土牌？ 停審查銷日許可 防堵日本「再軍事化」

日本畫家吉田瑠美手繪稿贈台南北門公所 緬懷北門阿祖

萊爾富上架日本超夯飲料 一票人搶囤貨：1瓶才39元

相關新聞

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

美國最高法院即將宣判美國總統川普去年4月時宣布的關稅是否合法，這對美股與美債將是另一大考驗。

蘊藏量全球第3！日本11日試採海底稀土 盼降低對中國大陸依賴

日本將於11日展開號稱全球首見的海底稀土試採計畫，預計在水深6000公尺深海處開採，盼降低對中國的依賴。

美就業報告、最高法院判決川普關稅將出爐 亞股漲多跌少

美國預計今天公布重要就業報告之際，最高法院可能針對總統川普（Donald Trump）動用緊急權力課徵對等關稅的合法性做...

馬斯克xAI砸逾200億美元 在密西西比蓋第三座資料中心

美國密西西比州長李夫斯（Tate Reeves）8日聲明表示，億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）新創xAI，將在該州投資逾...

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

美國最高法院預期會在今（9）日，就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅的合法性，做出判...

日圓走貶激勵出口類股！UNIQLO母公司財報亮眼 日股收高

日圓兌美元走貶，激勵出口類股，加上UNIQLO母公司、服飾連鎖業者迅銷公司（Fast Retailing Co.）公布亮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。