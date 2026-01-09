馬斯克xAI砸逾200億美元 在密西西比蓋第三座資料中心

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國密西西比州長李夫斯8日聲明表示，億萬富豪馬斯克的xAI，將在該州投資逾200億美元，興建一座資料中心。美聯社
美國密西西比州長李夫斯8日聲明表示，億萬富豪馬斯克的xAI，將在該州投資逾200億美元，興建一座資料中心。美聯社

美國密西西比州長李夫斯（Tate Reeves）8日聲明表示，億萬富豪馬斯克人工智慧AI）新創xAI，將在該州投資逾200億美元，興建一座資料中心。這將成為該州史上規模最大的民間投資，也是xAI在大孟菲斯地區的第三座資料中心。

馬斯克去年12月30日就宣布買下這座名為「MACROHARDRR」的資料中心，並表示這座設施將使xAI的算力達到2百萬瓩（GW），但當時並未提供投資細節或資料中心的地點。

該聲明表示，xAI預期，這座位在南海文市（Southaven）的資料中心將從今年2月起開始運轉。這座資料中心鄰近xAI在南海文新取得的發電廠廠址，以及該公司田納西州孟菲斯市（Memphis）的現有資料中心。孟菲斯市是xAI號稱全球最大超級電腦聚落Colossus的所在地。

這項宣布適逢xAI孟菲斯地區的資料中心計畫面臨嚴格審視。美國全國有色人種協進會（NAACP）和南方環境法律中心（SELC）都對xAI超級電腦設施造成的空氣汙染提出疑慮。

一份由南海文當地團體發起的反對xAI開發、呼籲關閉xAI當地設施的請願書，截至8日下午已收到逾900份連署。

