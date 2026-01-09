南韓7月啟動24小時外匯交易 韓元國際化邁關鍵一步 拚MSCI升級

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓將在今年7月引進24小時外匯交易制度。圖為南韓外匯交易員。美聯社
南韓將在今年7月引進24小時外匯交易制度，並計劃9月前放寬境外交易相關規定，這是南韓多年來爭取獲得MSCI公司升級為已開發市場地位的最新舉措。

根據南韓政府9日公布的2026年經濟成長策略報告，全天候交易制度將提升交易量，並消除目前外匯市場在首爾時間凌晨2時收盤所產生的交易空窗期。

南韓財政經濟部官員金熙宰（音譯） 表示，政府去年已宣布這些措施，目的是處理全球投資人進出南韓市場的疑慮，也意味著「邁向韓元國際化的第一步」。

這份報告也顯示南韓政府對經濟展望的看法比央行來得略為樂觀。財政部官員預估南韓今年經濟成長率預估為2%，高於南韓央行預測的1.8%；預估消費者物價增幅為2.1%，與2025年相同。

南韓至少從2008年以來即爭取升級為已開發市場，當時指數供應商MSCI曾將南韓列入觀察名單，隨後又移除。目前南韓仍被歸類為新興市場，但若能升級，將有助提升其區域影響力，並吸引數十億美元被動型基金的資金流入。

由於南韓曾在1997年亞洲金融危機期間曾遭遇嚴重外資撤離，因此在鬆綁外匯交易管制方面一直相對保守，但政府正試圖放寬規定。為確保延長交易時段內的市場流動性，南韓財政部將導入離岸韓元結算機制。外國投資人未來可透過中介機構彼此進行交易，而南韓央行將繼續負責結算作業。

初期，具高度市場參與度、並能提供盤後交易支援的已登記外國金融機構將被允許擔任中介角色，參與機構名單將分階段逐步擴大。這將使外資能更自由地交易並取得韓元，而此前這是不被允許的。

雖然帳務處理機構仍須符合登記與申報義務，但交易與銷售機構的相關規定將在未來數月內放寬。新登記的外國金融機構將可自本月起開始交易，且前三個月可豁免申報義務。

這些新措施是在2024年7月把外匯交易時間延長至凌晨2點的改革基礎上進一步擴大，儘管當時交易量並未明顯增加。如今政府將重心放在法規鬆綁與提升交易延長時段的流動性上。相關措施將於9月以試行方式啟動，除少數計畫外，預計於明年全面上路。

南韓 外匯

