快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

谷歌母公司Alphabet被封「AI交易之王」！分析師目標價370美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街投行Cantor Fitzgerald分析師馬提瓦南封谷歌母公司Alphabet為「AI交易之王」，認為股價還有上漲空間。路透
華爾街投行Cantor Fitzgerald分析師馬提瓦南封谷歌母公司Alphabet為「AI交易之王」，認為股價還有上漲空間。路透

華爾街投行Cantor Fitzgerald的分析師提瓦南（Deepak Mathivanan）看好谷歌母公司Alphabet的AI能力，即使該股去（2025）年已大漲65%，但認為這可能還只是開始。他在周三的報告中形容Alphabet是「所有AI交易之王」，將其評等由中立調升至加碼，目標價訂在370美元。

馬提瓦南指出，Google的優勢在於橫跨整個AI技術堆疊，從基礎設施、運算能力到大型語言模型與應用程式，讓該公司在未來兩到三年內，可望透過加速部署AI資產而收割廣泛布局帶來的效益。

市場情緒已相當高昂，Alphabet股價周四攀高逾1%至325.44美元，市值超越蘋果（Apple），躍居全球第二大上市公司，並正逐步逼近4兆美元關卡。

儘管Alphabet股價約為Cantor Fitzgerald預估的2027年收益的25倍，高於歷史交易區間，但馬提瓦南認為，搜尋與Google Cloud的營收成長有望加速，使這樣的估值具備合理性。

在搜尋業務方面，Google將AI概覽與AI模式整合進搜尋體驗，正推動查詢量加速成長。馬提瓦南指出，隨著AI概覽滲透率提高，搜尋營收短期內可能出現波動，但長期而言，由於AI結果提供更全面的答案，且使用者轉換率更高，其貨幣化效率可望優於傳統搜尋結果。

雲端業務是另一成長引擎。Cantor Fitzgerald預估，Google Cloud到2027年營收可達亞馬遜雲端業務的60%，高於2024年的四成出頭。推力來自Google Cloud與多家大型AI實驗室的合作擴大，以及資料中心產能的快速擴建。

報告指出，Google到2027年底可能最多新增約20座資料中心園區。結合自研晶片的基礎設施優勢，Alphabet得以在AI於消費與企業應用加速部署之際，於價格與規模上展開更具侵略性的競爭。

Alphabet 基礎設施

延伸閱讀

Google母公司市值 超越蘋果

控AI聊天機器人傷害未成年人 Google等達成訴訟和解

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

A-Lin台東跨年大爆初戀地登Google Map　網友熱議「中正路52號」釣出房東發聲

相關新聞

輝達有了首位行銷長 從Google高層挖角這位資深美女出任

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）傳出首度設立「行銷長」（CMO），且挖角Google行銷高階主管韋根菲爾德（...

2,600億美元礦業巨獸誕生？力拓嘉能可重啟合併談判 要爭「銅」奪利

跨國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）與瑞士商品巨頭嘉能可（Glencore）已重啟合併協商，若交易成真...

大陸汽車出口衝700萬輛新高 EV外銷暴增逾50% 主要出口區在這裡

金融時報報導，中國大陸汽車出口今年可望再創新高。多家分析師與產業團體預測，中國汽車出口量年增上看25%，可望首次突破70...

xAI燒錢加速：去年Q3淨損擴大至14.6億美元 前九個月狂燒現金78億

根據內部文件，馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI正以驚人速度燒錢。隨著該公司大手筆建置資料中心、招募人才，以及開發最終將賦...

貝森特：川普應會在本月達沃斯論壇前後 決定Fed主席人選

美國財政部長貝森特說，他預期美國總統川普這個月將決定由誰來接任聯準會（Fed）主席，時間點應該會是在瑞士達沃斯世界經濟論...

川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元

美國總統川普周四於白宮接見英特爾（Intel）執行長陳立武，雙方討論在美國政府入股該晶片製造商之後，新款處理器系列的進展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。