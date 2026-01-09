快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達有了首位行銷長 從Google高層挖角這位資深美女出任

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
韋根菲爾德（Alison Wagonfeld）。 美聯社
韋根菲爾德（Alison Wagonfeld）。 美聯社

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）傳出首度設立「行銷長」（CMO），且挖角Google行銷高階主管韋根菲爾德（Alison Wagonfeld）出任這個全新職位。她將直接向執行長黃仁勳報告。

韋根菲爾德領導Google雲端事業Google Cloud行銷業務近十年，據了解將於下個月出任在輝達的新職。過去輝達的行銷分別由多人負責，韋根菲爾德到職後將整合，所有行銷與宣傳人員都由她管理，她直接向黃仁勳匯報行銷團隊的工作。

輝達新設行銷長一職，顯示這家過去三年因AI熱潮快速的公司，除了技術領先，也要更加重視行銷。事實上，黃仁勳現在已經成為AI熱潮中最知名的面孔之一。

黃仁勳本周一在拉斯維加斯的消費電子展（CES）上，介紹公司下一代AI伺服器時，對觀眾說：「AI 的競賽已經展開，每個人都在努力邁向下一個領域。」

職位 努力 主管

延伸閱讀

經濟日報社論／CES拉開實體AI的華麗序幕

散熱族群 大摩力挺

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

彭博：中國大陸最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

相關新聞

谷歌母公司Alphabet被封「AI交易之王」！分析師目標價370美元

華爾街投行Cantor Fitzgerald的分析師馬提瓦南（Deepak Mathivanan）看好谷歌母公司Alph...

輝達有了首位行銷長 從Google高層挖角這位資深美女出任

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）傳出首度設立「行銷長」（CMO），且挖角Google行銷高階主管韋根菲爾德（...

2,600億美元礦業巨獸誕生？力拓嘉能可重啟合併談判 要爭「銅」奪利

跨國礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）與瑞士商品巨頭嘉能可（Glencore）已重啟合併協商，若交易成真...

大陸汽車出口衝700萬輛新高 EV外銷暴增逾50% 主要出口區在這裡

金融時報報導，中國大陸汽車出口今年可望再創新高。多家分析師與產業團體預測，中國汽車出口量年增上看25%，可望首次突破70...

xAI燒錢加速：去年Q3淨損擴大至14.6億美元 前九個月狂燒現金78億

根據內部文件，馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI正以驚人速度燒錢。隨著該公司大手筆建置資料中心、招募人才，以及開發最終將賦...

貝森特：川普應會在本月達沃斯論壇前後 決定Fed主席人選

美國財政部長貝森特說，他預期美國總統川普這個月將決定由誰來接任聯準會（Fed）主席，時間點應該會是在瑞士達沃斯世界經濟論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。