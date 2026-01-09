輝達有了首位行銷長 從Google高層挖角這位資深美女出任

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）傳出首度設立「行銷長」（CMO），且挖角Google行銷高階主管韋根菲爾德（Alison Wagonfeld）出任這個全新職位。她將直接向執行長黃仁勳報告。

韋根菲爾德領導Google雲端事業Google Cloud行銷業務近十年，據了解將於下個月出任在輝達的新職。過去輝達的行銷分別由多人負責，韋根菲爾德到職後將整合，所有行銷與宣傳人員都由她管理，她直接向黃仁勳匯報行銷團隊的工作。

輝達新設行銷長一職，顯示這家過去三年因AI熱潮快速的公司，除了技術領先，也要更加重視行銷。事實上，黃仁勳現在已經成為AI熱潮中最知名的面孔之一。

黃仁勳本周一在拉斯維加斯的消費電子展（CES）上，介紹公司下一代AI伺服器時，對觀眾說：「AI 的競賽已經展開，每個人都在努力邁向下一個領域。」