大陸汽車出口衝700萬輛新高 EV外銷暴增逾50% 主要出口區在這裡

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比亞迪電動車2025年5月21日在德國柏林辦新車發表活動。路透
比亞迪電動車2025年5月21日在德國柏林辦新車發表活動。路透

金融時報報導，中國大陸汽車出口今年可望再創新高。多家分析師與產業團體預測，中國汽車出口量年增上看25%，可望首次突破700萬輛，主要是國內燃油車銷售崩跌、電動車成長放緩，各家車廠轉向海外市場以消化產能。

UBS分析指出，今年中國燃油車出口將成長4%至340萬輛，電動車出口則大增逾50%至370萬輛。

主要出口市場包括墨西哥、中東、俄羅斯，以及部分歐洲國家。在關稅與貿易壁壘升高下，中國車廠加速於海外設廠與布局銷售網絡，但美國市場仍因關稅與國安限制而受阻。中國乘用車市場信息聯席會也預估，今年出口成長動能主要來自比亞迪等電動車業者。

UBS指出，海外銷售已貢獻中國汽車業約20%營收、接近一半的獲利。在大陸市場補貼退場、競爭加劇下，出口正成為中國車企維持成長與獲利的關鍵戰場。

