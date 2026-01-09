貝森特：川普應會在本月達沃斯論壇前後 決定Fed主席人選

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普不滿聯準會（Fed）辦公大樓整修花太多錢，去年7月前去視查施工情況，主席鮑爾陪同說明。 路透
美國財政部長貝森特說，他預期美國總統川普這個月將決定由誰來接任聯準會（Fed）主席，時間點應該會是在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會前後。

川普計劃出席本月19日至23日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年度會議。貝森特周四（8日）在明尼蘇達經濟俱樂部發表演講後回答問題時表示，他認為敲定接替鮑爾的人選時間，可能就在WEF年度論壇前後，他說：「我認為是在1月。」

貝森特還透露，目前候選人仍然是四位。除國家經濟委員會主任哈塞特和聯準會前理事華許外，還包括現任理事沃勒、貝萊德集團高階主管李德，而李德是唯一一位目前尚未面談的候選人。

貝森特同時提到，李德是四位候選人當中，唯一沒有Fed經驗的人選。被問到這是否是李德的優勢時，貝森特說，這要取決於總統。

貝森特回答利率是否過高的提問時說：「我們目前的利率仍然遠高於中性利率，而我認為我們不應該處在限制模式。」再被追問合適的利率應該在多少時，他回答：「我認為大多數模型會顯示2.50％到3.25％。」

聯準會決策官員上月決定降息至3.5%至3.75%，鮑爾在降息決策之後，沒有暗示連續三次降息後，是否還會在今年初繼續寬鬆政策。Fed利率決策機制「聯邦公開市場委員會」（FOMC）下次會議將於本月27日至28日舉行。期貨交易顯示，1月FOMC再次決議降息的可能性微乎其微。愈來愈多的Fed官員傾向於按兵不動，至少在獲得更多通膨和就業數據之前應該如此。

美國財經媒體CNBC稍早前報導，貝森特準備的周四演講稿中，原本有「聯準會對於進一步降息，『應該不要拖延』」的內容。但他周四口頭上並沒有做出這樣的評論，改為只說：「聯準會必須也要在激勵投資方面，善盡其該做的部分。」

