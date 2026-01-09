川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周四於白宮接見英特爾執行長陳立武 （圖）。美聯社
美國總統川普周四於白宮接見英特爾（Intel）執行長陳立武，雙方討論在美國政府入股該晶片製造商之後，新款處理器系列的進展。

川普在其Truth Social社群平台發文盛讚英特爾的進展。自去年傳出美國聯邦政府計畫買進最多10%股份以來，英特爾股價已上漲逾70%。目前政府持股已累積約5.5%，未來仍將持續加碼。

他寫道：「我剛剛與非常成功的英特爾執行長陳立武結束了一場很棒的會晤，我們（政府）拿到很棒的交易，英特爾也是。美國決心將尖端晶片製造帶回本土，而這正在實現！」

陳立武去年3月接任執行長以來，已迅速採取行動，試圖穩住這家陷入困境的晶片製造商業務。除了美國政府入股以外，輝達與軟銀集團也購入價值數十億美元的股權。

儘管這些交易推升英特爾股價，但該公司仍需證明新產品能奪回流失的市占率。陳立武本周在產業會議中表示，英特爾已按時程於2025年底開始出貨首批18A製程（次2奈米）產品，部分晶片製造仍持續依賴台積電。

川普在文中聲稱他「為美國人民賺進數百億美元」，但美國政府從持股中獲得的實際收益尚未達到此數。

美國政府8月入股時，持股價值為57億美元，目前持有的大部分股權仍取決於未來發展。若納稅人在現行複雜安排下最終取得所有可用股份，整體價值將達277億美元，而目前公共部門實際持股的市值僅略高於110億美元。

英特爾發言人指出，美國政府持股細節已載於公開申報文件。白宮方面未立即回應。

美國 川普 白宮

