油價大漲3%後續漲 白銀還在跌 一項調整令交易員神經緊繃

國際油價今天（9日）延續周四大漲3%後的上漲動能，市場一方面評估美國總統川普對伊朗的威脅，另一方面則關注美國為加強對委內瑞拉石油出口與能源產業控制所採取的措施；金價今天持穩，而白銀價格則延續跌勢，反映貴金屬投資人正為大宗商品指數進行年度再平衡做準備。

油價周四大漲逾3%

西德州中級原油（WTI）2月期貨在前一個交易日大漲3.2%之後，今天盤中續漲0.8%，報每桶58.26美元；布蘭特原油3月期貨周四收盤大漲3.4%，報每桶61.99美元。

美國總統川普威脅說，若伊朗政府在動盪期間殺害抗議民眾，美國將對伊朗「強力打擊」。在當前市場預期原油供應將過剩的背景下，伊朗石油供應中斷將構成意料之外的障礙。

另一看漲因素在於，花旗集團指出，一年一度的大宗商品指數再平衡，預期將帶來資金回流油市，進一步增添多頭動能。

在周四大漲、創下自去年10月以來最大單日漲幅後，原油期貨目前可望出現周線上漲。不過，市場普遍預期油市今年將出現大量供給過剩，未來幾個月可能對油價造成下行壓力。高盛集團表示，其客戶目前對原油的看空程度為近10年來最高。

另一方面，投資人持續消化美國針對委內瑞拉的最新動作。包括雪佛龍、埃克森美孚在內，以及資深獨立石油業者Harold Hamm等，近20名石油業高層預定周五在白宮與川普及高層官員會面，討論重建該國能源產業的相關事宜。

金價持穩、白銀續跌

現貨黃金今天盤初持穩，報每英兩4,475.04美元，8日收盤上漲0.48%，逆轉稍早盤中挫跌1%的走勢。

現貨白銀價格今天連續第三天下跌，盤中跌0.4%，報76.68美元，8日收盤下跌1.52%，盤中一度重挫超過5%。

貴金屬投資人正為大宗商品指數進行年度再平衡做準備，這可能引發未來幾天價值數十億美元的期貨合約被拋售。

被動型追蹤基金從周四開始賣出貴金屬期貨，以符合指數要求的新權重，這通常是例行操作，但由於去年黃金和白銀價格飆升，此次操作意義尤為重大。

花旗集團估計可能會有價值約68億美元的白銀期貨被賣出，以滿足再平衡要求，這相當於紐約商品期貨交易所（Comex）未平倉合約的12%左右。

花旗集團表示，根據追蹤彭博商品指數及標普高盛商品指數的基金估算，黃金期貨的資金流出總額也將大致相同。賣出是必要的，因為貴金屬在商品基準中的權重已大幅上升。

儘管價格可能短線承壓，但黃金和白銀在經歷了1979年以來最佳年度表現後，幾乎沒有出現任何大幅回檔的跡象。去年，在央行擴大購買力度和資金流入貴金屬交易所交易基金的推動下，這兩種金屬都創下一連串紀錄。