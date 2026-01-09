台積電ADR下跌0.21% 較台北交易溢價19.21%
台積電ADR周四（8日）續跌0.21%，收在318.01美元，較台北交易溢價19.21%。費城半導體指數同日下跌1.83%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收在49,266.11點；標普500指數微漲0.53點或0.01%，收在6,921.46點；那斯達克指數下跌104.26點，或0.44%，收在23,480.02點。
台灣加權股價指數下跌74.92點，收在30,360.55點，台積電（2330）上漲10元或0.60%，收在1,685元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 273.67 -1.65 273.50 +0.06
中華電 CHT 133.98 +1.27 133.50 +0.36
台積電 TSM 2,08.74 -0.21 1,685.00 +19.21
聯電 UMC 54.01 -4.26 52.80 +2.29
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言