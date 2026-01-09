快訊

獨／知名房仲勾結保全盜賣個資...「小白機」資料2億筆 聲押禁見

北投今晨5.9度低溫！專家：明晚起再1波冷氣團來襲 至少凍到這天

台積電ADR下跌0.21% 較台北交易溢價19.21%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（8日）續跌0.21%，收在318.01美元，較台北交易溢價19.21%。費城半導體指數同日下跌1.83%。

周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收在49,266.11點；標普500指數微漲0.53點或0.01%，收在6,921.46點；那斯達克指數下跌104.26點，或0.44%，收在23,480.02點。

台灣加權股價指數下跌74.92點，收在30,360.55點，台積電（2330）上漲10元或0.60%，收在1,685元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 273.67 -1.65 273.50 +0.06

中華電 CHT 133.98 +1.27 133.50 +0.36

台積電 TSM 2,08.74 -0.21 1,685.00 +19.21

聯電 UMC 54.01 -4.26 52.80 +2.29

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

延伸閱讀

保瑞接軌國際 ADR 掛牌

台積美國買地 衝先進製程 傳部分台灣成熟製程設備將轉至世界星國廠

回歸雙晶圓代工策略 高通爭取台積產能 恐更難

台積電美國子公司TSMC Arizona 斥資逾56億元取得亞利桑那州新土地

相關新聞

Google母公司市值 超越蘋果

Google母公司字母（Alphabet）市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越蘋...

美抓馬杜洛也沒收60萬枚比特幣？ 主權財富暗池藏風險

當委內瑞拉總統馬杜洛上周遭美軍帶回美國紐約，並在聯邦法庭出庭面臨毒品恐怖主義指控時，在地緣政治衝突和國家主權侵犯爭議之外，還有另一個潛在的金融市場地雷等待引爆。對加密貨幣領域而言，這場審判背後隱藏著巨大的經濟利益，可能在未來幾年重塑全球比特幣市場格局。

美房價高漲 擬禁法人買屋

美國總統川普表示，他將禁止機構投資人購買獨棟住宅，這也是他為了趕在今年期中選舉前，解決民眾買不起房問題所提出的最新方法。

三星上季獲利 成長兩倍

南韓三星電子粗估上季獲利大增208%，優於預期，主因全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格飆高。

美股早盤／ 國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高

美國股市8日早盤小跌，標普500指數和道瓊工業指數進一步遠離歷史高點，國防類股則在總統川普暗示計劃提高軍事支出帶動下攀高...

Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

歐盟執行委員會發言人今天表示，執委會已要求馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X保存所有關於其內建人工智慧（AI）聊天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。