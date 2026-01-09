快訊

獨／知名房仲勾結保全盜賣個資...「小白機」資料2億筆 聲押禁見

北投今晨5.9度低溫！專家：明晚起再1波冷氣團來襲 至少凍到這天

科技股下挫而小型股上揚 標普500指數幾無變動但那指跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股周四收盤漲跌不一，去年科技股中表現優異者遭拋售，投資人轉而湧入能源生產商、消費品企業和小型股。路透
美股周四收盤漲跌不一，去年科技股中表現優異者遭拋售，投資人轉而湧入能源生產商、消費品企業和小型股。路透

美國股市周四收盤漲跌不一，包括輝達（Nvidia）和蘋果在內去年科技股中表現優異者遭拋售，投資人轉而湧入能源生產商、消費品企業和小型股，國防公司在美國總統川普呼籲將國防預算擴大至1.5兆美元後走高。

道瓊工業指數上漲0.55%，收49,266.11點；標普500指數上漲0.01%，收6921.45點；那斯達克指數下跌0.44%，以23,480.02點作收。

輝達下跌 2.2%，博通下跌 3.2%，微軟下跌 1.1%。標普500科技指數跌幅為1.5%，2026年迄今跌幅約1%，因投資人對人工智慧相關股票愈來愈挑剔，這些股票近年來因漲幅過大而估值偏高。

谷歌母公司Alphabet日內上漲1.1%，該公司市值自2019年以來首次超過蘋果，成為市值第二高的美企。iPhone 製造商蘋果股價下跌0.5%。

B. Riley Wealth 首席市場策略師Art Hogan說：「人工智慧仍然炙手可熱，但也有贏家和輸家。告訴我你是如何實現貨幣化的。讓我看看你投入開發的資本支出是否會有回報。」

在川普表示2027年美國軍事預算應為1.5兆美元，遠高於國會批准的2026年9,010億美元之後，國防類股走高。洛克希德馬丁上漲4.3%；諾斯洛普格拉曼攀升2.4%；Kratos Defense飆漲13.8%。

在川普威脅阻止國防承包商支付股息或購買庫藏股直至他們加快武器生產後，一些國防股在前一交易日下跌。

標普500指數和道瓊工業指數周三短暫觸及日內紀錄高點，在第四季度財報季到來之前，估值仍然相對較高。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，標普500指數的預期本益比約為22倍，低於11月份的23倍，但高於19倍的五年平均水準。

儘管勞動需求依然低迷，但上周新申請失業救濟金的美國人數量僅溫和上升，為周三的ADP就業和JOLTS數據提供了支持。

交易員關注周五至關重要的12月非農就業報告，這將是美國史上最長政府停擺後首批可靠數據之一。

惠譽上調美國經濟成長前景，預計2025年國內生產總值增長2.1%，在納入因去年政府關門而延遲的經濟數據後，預計2026年可增長2.0%。

與人工智慧相關的存儲晶片製造商在大幅反彈後出現下跌。SanDisk下跌5.4%，西部數據下跌 6.1%，希捷下跌 7.7%。

在 Piper Sandler將福特汽車從「中性」上調至「增持」後，福特汽車大漲 4.7%。

指數 美國 國防預算

延伸閱讀

軍工股走強科技股回落 美股收盤走勢分歧

AI鏈熄火…台股創高拉回 輝達H200銷陸一度傳卡關…衝擊概念股

彭博：中國大陸最快本季批准部分企業進口輝達H200晶片

綠籲支持國防讓預算付委審議 藍：先編列軍人加薪

相關新聞

Google母公司市值 超越蘋果

Google母公司字母（Alphabet）市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越蘋...

美抓馬杜洛也沒收60萬枚比特幣？ 主權財富暗池藏風險

當委內瑞拉總統馬杜洛上周遭美軍帶回美國紐約，並在聯邦法庭出庭面臨毒品恐怖主義指控時，在地緣政治衝突和國家主權侵犯爭議之外，還有另一個潛在的金融市場地雷等待引爆。對加密貨幣領域而言，這場審判背後隱藏著巨大的經濟利益，可能在未來幾年重塑全球比特幣市場格局。

美房價高漲 擬禁法人買屋

美國總統川普表示，他將禁止機構投資人購買獨棟住宅，這也是他為了趕在今年期中選舉前，解決民眾買不起房問題所提出的最新方法。

三星上季獲利 成長兩倍

南韓三星電子粗估上季獲利大增208%，優於預期，主因全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格飆高。

美股早盤／ 國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高

美國股市8日早盤小跌，標普500指數和道瓊工業指數進一步遠離歷史高點，國防類股則在總統川普暗示計劃提高軍事支出帶動下攀高...

Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

歐盟執行委員會發言人今天表示，執委會已要求馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X保存所有關於其內建人工智慧（AI）聊天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。