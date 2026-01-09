快訊

軍工股走強科技股回落 美股收盤走勢分歧

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）稱希望大幅增加政府國防支出後，軍工股應聲上漲，與此同時，晶片巨擘輝達（Nvidia）等科技股則下挫，美股今天收盤走勢分歧。

道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收報49266.11點。

標準普爾500指數微漲0.53點或0.01%，收在6921.46點。

那斯達克綜合指數下跌104.26點或0.44%，收23480.02點。

費城半導體指數下挫138.77點或1.83%，收7436.10點。

指數 軍工股 國防支出

Google母公司字母（Alphabet）市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越蘋...

美抓馬杜洛也沒收60萬枚比特幣？ 主權財富暗池藏風險

當委內瑞拉總統馬杜洛上周遭美軍帶回美國紐約，並在聯邦法庭出庭面臨毒品恐怖主義指控時，在地緣政治衝突和國家主權侵犯爭議之外，還有另一個潛在的金融市場地雷等待引爆。對加密貨幣領域而言，這場審判背後隱藏著巨大的經濟利益，可能在未來幾年重塑全球比特幣市場格局。

美房價高漲 擬禁法人買屋

美國總統川普表示，他將禁止機構投資人購買獨棟住宅，這也是他為了趕在今年期中選舉前，解決民眾買不起房問題所提出的最新方法。

三星上季獲利 成長兩倍

南韓三星電子粗估上季獲利大增208%，優於預期，主因全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格飆高。

