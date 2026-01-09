軍工股走強科技股回落 美股收盤走勢分歧
美國總統川普（Donald Trump）稱希望大幅增加政府國防支出後，軍工股應聲上漲，與此同時，晶片巨擘輝達（Nvidia）等科技股則下挫，美股今天收盤走勢分歧。
道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收報49266.11點。
標準普爾500指數微漲0.53點或0.01%，收在6921.46點。
那斯達克綜合指數下跌104.26點或0.44%，收23480.02點。
費城半導體指數下挫138.77點或1.83%，收7436.10點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言