三星上季獲利 成長兩倍

經濟日報／ 編譯黃淑玲葉亭均／綜合外電

南韓三星電子粗估上季獲利大增208%，優於預期，主因全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格飆高。

根據三星8日公布的上季初步財報，去年第4季（10至12月）營業利益大增208%至20兆韓元（138億美元），優於分析師預估平均值17.8兆韓元。營收成長23%至93兆韓元，也高於預期。且營業利益和營收均創新高。三星本月稍後將公告淨利、各部門細節等完整財報。

CLSA證券韓國公司研究主管拉納表示，上季DRAM的平均售價較去年第3季上漲30%以上，而NAND的售價則上漲約20%。他說，今年全年，甚至到明年上半年，DRAM價格都可能持續強勁，之後也應該不會看到價格有太大修正，「因為需求實在太強，而供應非常緊俏」。

另根據路透報導，矽智財（IP）大廠安謀（Arm）已經重新調整公司組織，新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。

安謀的高層主管在拉斯維加斯CES消費電子展受訪時，透露這項成立聚焦於機器人領域部門的消息。

CES今年的主題之一正是機器人，大大小小的企業展示出能夠協助製造汽車、幫忙洗廁所和玩撲克的機器人。雖然這些機器人動作緩慢，但仍秀出技術潛力。

售價 主管 安謀

延伸閱讀

全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場

Waymo新型車CES亮相 無人計程車趨勢不可擋

CES 2026／Red Hat 與輝達合作 接軌開源技術與機櫃級 AI

黃仁勳：儲存市場架構已全面改變 「AI需要記憶體還會更多」

相關新聞

美房價高漲 擬禁法人買屋

美國總統川普表示，他將禁止機構投資人購買獨棟住宅，這也是他為了趕在今年期中選舉前，解決民眾買不起房問題所提出的最新方法。

Google 母公司市值 超越蘋果

Google母公司字母（Alphabet）市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越蘋...

三星上季獲利 成長兩倍

南韓三星電子粗估上季獲利大增208%，優於預期，主因全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格飆高。

美股早盤／ 國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高

美國股市8日早盤小跌，標普500指數和道瓊工業指數進一步遠離歷史高點，國防類股則在總統川普暗示計劃提高軍事支出帶動下攀高...

Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

歐盟執行委員會發言人今天表示，執委會已要求馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X保存所有關於其內建人工智慧（AI）聊天...

不可不慎！ 在AI榮景下「這種」金屬供應短缺 恐釀系統性風險

標普全球公司表示，受能源轉型與人工智慧（AI）產業榮景影響，全球可能面臨銅這種金屬的供應短缺，進而釀成「系統性風險」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。