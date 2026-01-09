美房價高漲 擬禁法人買屋

美國總統川普表示，他將禁止機構投資人購買獨棟住宅，這也是他為了趕在今年期中選舉前，解決民眾買不起房問題所提出的最新方法。

川普7日在社群媒體發文，宣布這項提案，並表示他將會在本月稍晚的瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）上，闡述這項計畫和其他「住房與負擔能力提案」。他表示：「人們是住在家裡，而不是公司裡。」

這項倡議起因於川普盟友已多次發出警告，買不起房已成為共和黨11月期中選舉前的一個頭痛問題。川普6日敦促共和黨議員，今年千萬不可失去對眾議院的掌控，否則將導致他遭彈劾。

川普的擔憂其來有自：據去年12月的蓋洛普民調，僅36%美國民眾支持川普的施政表現，只比他第一屆任期的個人低點高出約2個百分點。近半成年人選民認為，目前美國經濟狀況「很糟」。

川普一直在生活成本議題上採取守勢，尤其自從民主黨去年11月贏得多場備受矚目地方選舉，許多分析師歸功於民主黨主打負擔能力問題。川普則稱這個議題是個「騙局」，以及是「民主黨的認知作戰」。

川普政府近月來一直苦尋不著打擊高房價的正確工具，甚至還一度考慮宣布全國住房緊急狀態。