美10月貿易逆差大幅縮減近4成 2009年以來最低

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國政府今天公布數據顯示，受到總統川普關稅政策影響，去年10月美國貿易逆差大幅且出乎意料地收窄，降至自從2009年以來的最低水準，主因商品進口減少。

法新社報導，美國商務部指出，去年10月整體貿易逆差驟降39%，來到294億美元，進口額下降3.2%。這一數據遠低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調經濟學家所預測的中位數584億美元。

當月美國出口增加78億美元，達到3020億美元，而進口下滑110億美元至3314億美元。

貿易逆差驟降主要受到商品進口大幅滑落影響，消費性商品進口減少140億美元。商務部指出，其中藥物製劑進口銳減；工業用品及原物料，如非貨幣性黃金等進口也有所減少。

自從川普去年重返白宮以來，其變幻莫測且全面性關稅政策劇烈左右貿易流向，許多業者為因應預期關稅調漲而提前囤貨。

