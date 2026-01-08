美股早盤／ 國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市8日早盤小跌，標普500指數和道瓊工業指數進一步遠離歷史高點，國防類股則在總統川普暗示計劃提高軍事支出帶動下攀高，台積電ADR也逆勢走揚。

標普500指數8日早盤微跌0.08%，報6,915.21點，道瓊指數跌83.66點或0.17%至48,912.42點；那斯達克綜合指數下跌近0.3%，報23,519.77點。

川普7日在社群媒體Truth Social上呼籲2027年美國國防預算應達到1.5兆美元，遠高於2026年國會批准的9,010億美元。諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）股價8日早盤大漲近8%，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）勁揚8.4%。

相較之下，有「美股七雄」之稱的蘋果等大型股8日早盤大多走低，輝達（Nvidia）股價下跌近0.6%，無視中國大陸可能允許該國企業進口輝達H200晶片的利多。台積電ADR 8日早盤上揚0.7%，報320.93美元。

摩根大通私人銀行（JPMorgan Private Bank）歐非中東股票策略主管利皮希娜（Nataliia Lipikhina）說：「我們察覺一些獲利了結，我認為地緣政治風險仍很高…市場如今也正為即將來臨的企業財報季做準備。」

投資人也正等待美國9日將公布的就業數據，希望憑藉這項數據評估今年利率可能走勢。目前貨幣市場押注美國聯準會（Fed）今年至少會降息兩次，每次降息1碼。

