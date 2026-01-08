Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

歐盟執行委員會發言人今天表示，執委會已要求馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X保存所有關於其內建人工智慧（AI）聊天機器人Grok的內部文件與資料至2026年底。

歐盟執委會（European Commission）5日指出，在X平台流傳的女性與未成年人不雅影像內容已觸法且令人震驚；近來愈來愈多國家譴責此一現象。

路透社報導，歐盟執委會發言人芮尼耶（ThomasRegnier）今天告訴記者，執委會已決定延長去年對X下達的資料保存命令。該命令涉及演算法和非法內容散播。

芮尼耶說：「這等於告知平台保存內部文件不要銷毀，因為我們對你是否遵循法規存疑…我們有必要取得這些資料，如果我們提出明確要求的話。」

他強調，此舉不代表執委會根據歐盟數位服務法（DSA）啟動新一輪正式調查。