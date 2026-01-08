快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

中央社／ 布魯塞爾8日綜合外電報導
人工智慧（AI）工具Grok被用來製作兒童的偽造色情圖像。路透
人工智慧（AI）工具Grok被用來製作兒童的偽造色情圖像。路透

歐盟執行委員會發言人今天表示，執委會已要求馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X保存所有關於其內建人工智慧（AI）聊天機器人Grok的內部文件與資料至2026年底。

歐盟執委會（European Commission）5日指出，在X平台流傳的女性與未成年人不雅影像內容已觸法且令人震驚；近來愈來愈多國家譴責此一現象。

路透社報導，歐盟執委會發言人芮尼耶（ThomasRegnier）今天告訴記者，執委會已決定延長去年對X下達的資料保存命令。該命令涉及演算法和非法內容散播。

芮尼耶說：「這等於告知平台保存內部文件不要銷毀，因為我們對你是否遵循法規存疑…我們有必要取得這些資料，如果我們提出明確要求的話。」

他強調，此舉不代表執委會根據歐盟數位服務法（DSA）啟動新一輪正式調查。

歐盟 X 馬斯克 未成年 社群

延伸閱讀

神秘光點長串高速移動...河南天際異象 竟與馬斯克有關

馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂

因有「這項優勢」 馬斯克預期中國大陸AI算力將遠超世界其他地區

馬斯克：中國「電力供應是美3倍」 AI算力將領先世界

相關新聞

馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，晶片製造業打造無塵室的方式有誤，如果特斯拉興建自家2奈米製程晶圓廠，他會在這座工廠...

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天表示，美國總統川普（Donald Trump）已同意一項...

Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

歐盟執行委員會發言人今天表示，執委會已要求馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X保存所有關於其內建人工智慧（AI）聊天...

不可不慎！ 在AI榮景下「這種」金屬供應短缺 恐釀系統性風險

標普全球公司表示，受能源轉型與人工智慧（AI）產業榮景影響，全球可能面臨銅這種金屬的供應短缺，進而釀成「系統性風險」。

標普：2040年全球銅需求增長50% 每年4200萬公噸

國際信評機構標普全球（S&P Global）今天表示，人工智慧（AI）與國防產業的成長，到了2040年將使全球銅需求增加...

投資人靜待美就業數據出爐 亞股跌多漲少

投資人正等待預計本周稍晚出爐的美國重要就業數據，亞股今天跌多漲少，開年迄今的漲勢暫歇

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。