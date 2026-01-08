標普：2040年全球銅需求增長50% 每年4200萬公噸

快訊

中央社／ 紐約8日綜合外電報導
標普表示，到了2040年全球銅需求將增加50%，達到每年4200萬公噸。圖為大陸江銅集團德興銅礦5G智能採礦運輸作業場景。（新華社）
國際信評機構標普全球（S&P Global）今天表示，人工智慧（AI）與國防產業的成長，到了2040年將使全球銅需求增加50%，達到每年4200萬公噸，若沒有更多的回收與礦業開採，銅供應每年預計將短缺超過1000萬公噸。

路透社報導，銅因其良好的導電性、耐腐蝕性以及易於塑形加工，一直被廣泛應用於建築、運輸、科技與電子產業。

「標普全球」報告指出，過去10年電動車產業已推升銅需求，但未來14年內，除了傳統消費者對冷氣機及其他「耗銅」家電的需求外，人工智慧、國防與機器人產業對銅的需求將更大。

報告指出，到了2040年，全球銅需求將達每年4200萬公噸，高於2025年的2800萬公噸。若沒有新的供應來源，近1/4的需求可能無法滿足。

標普副董事長兼報告作者之一葉金（Dan Yergin）告訴路透社：「根本的需求因素是全球電氣化，而銅是電氣化的核心金屬。」

路透社上月報導，人工智慧推升銅需求，去年全球新建資料中心超過100個，總價值接近610億美元。

報告並說，烏克蘭衝突以及日本、德國等國增加國防支出的作為，也可能刺激銅需求。標普副總裁、前美國駐烏克蘭大使裴寇爾（Carlos Pascual）表示：「國防部門對銅的需求非常剛性。」

幾乎每一種電子設備都含有銅。智利與秘魯是全球最大的銅礦開採國，中國則是最大的銅冶煉國。美國每年進口其所需銅的一半，並對部分銅徵收關稅。

