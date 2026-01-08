投資人靜待美就業數據出爐 亞股跌多漲少

快訊

中央社／ 香港8日綜合外電報導
亞股今天跌多漲少，開年迄今的漲勢暫歇。示意圖。（路透）
投資人正等待預計本周稍晚出爐的美國重要就業數據，亞股今天跌多漲少，開年迄今的漲勢暫歇。

法新社報導，美國近日推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和中日緊張情勢升溫後，投資人正在評估地緣政治前景。

美股昨天多收低，道瓊工業指數和標普500指數從歷史高點回落，亞洲投資人態度轉保守，持續觀望預計今天稍晚公布的美國就業數據，包含職缺數和初領失業給付人數。

美國預計明天公布備受矚目的非農就業報告，將成為聯邦準備理事會（Fed）本月底開會討論是否連續第4度降息的重要參考依據。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出，明天出爐的非農就業報告無疑是市場關注焦點。

亞股今天隨美股跌勢多收低。東京、香港、上海、台北股市收黑，首爾、雪梨及馬尼拉股市收紅。威靈頓股市大致與前一天持平。

