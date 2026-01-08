馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，晶片製造業打造無塵室的方式有誤，如果特斯拉興建自家2奈米製程晶圓廠，他會在這座工廠吃起司漢堡和抽雪茄。

馬斯克接受Moonshots Podcast訪問時說：「我認為這些現代晶圓廠的無塵室有問題…我打賭特斯拉將擁有2奈米製程晶圓廠，而且我能在這座工廠吃起司漢堡及抽雪茄。」

被問到是否曾在腦海中構思特斯拉晶圓廠，以及是否找到避免起司漢堡油脂汙染晶圓的方法時，馬斯克強調晶圓都應永遠密封，「晶圓會永遠維持在隔離狀態」。

在ISO一至三級無塵室吸菸或吃漢堡是絕對禁止的行為，因為這會產生數億甚至數十億顆微粒。基於汙染控管及安全要求，人員也禁止在晶圓廠其他區域進食和吸菸。

馬斯克抨擊晶圓代工業不是頭一遭，曾批評該產業興建晶圓廠速度緩慢及產能不足，進而拖慢他旗下xAI人工智慧（AI）計畫發展速度。科技網站Tom's Hardware指出，從這番最新言論來看，馬斯克對現代先進半導體晶圓廠運作方式的了解似乎未達到「專家級」。