中國大陸據傳最快本季放行輝達H200進口 部分機敏領域仍受限
中國大陸據悉計劃最快在本季內允許部分用戶進口輝達的H200晶片，這將使這家全球市值最高的晶片公司重新進入大陸這一重要市場。
彭博資訊引述知情人士報導，大陸官方正準備有限度地允許當地公司在商業領域使用該款晶片，但鑒於安全考量，將不允許用在軍用、機敏政府部門、關鍵基礎設施和國營企業等領域，這意味著做法將與大陸先前針對蘋果等外國電子產品的措施類似。
知情人士並表示，如果上述機構仍然要求使用該晶片，將會逐一審查其申請，來決定是否放行。
報導指出，即便附帶這些條件，大陸部分放行H200晶片，對輝達而言也意味著一項重大勝利。大陸是全球最大晶片市場之一。輝達執行長黃仁勳先前曾表示，大陸的AI晶片市場規模可望達到500億美元。
其中一名知情人士並表示，阿里巴巴和字節跳動已私下與輝達接觸，分別表達了各自購買逾20萬顆H200晶片的意願。這兩家公司，以及DeepSeek等大陸新創企業，正加速換代其AI模型，以和OpenAI等美國對手競爭。
輝達高層本周稍早表示，大陸客戶對H200的需求很強勁，但是公司尚未與大陸官方就允許進口進行直接對話，也不知道大陸何時會放行。雖然已向美國政府提交對陸出售晶片的許可申請，但美國政府也正在確定許可的最終細節。
目前尚不清楚，除了軍事或政府網路等顯而易見的部門外，大陸還會把哪些關鍵領域列為需要加以限制的對象。阿里巴巴和百度等民營公司通常為眾多國營企業和政府機構提供運算服務，就和亞馬遜和微軟也會為美國聯邦機構提供服務一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言