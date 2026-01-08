日媒：中國軍民兩用物項管制 波及日本汽車、國防業

快訊

中央社／ 台北8日電
共同社報導，依中方慣用的方式，日本可能會無法進口汽車零組件不可或缺的稀土。路透資料照片
共同社報導，針對中國宣布加強軍民兩用物項對日出口管制，日本國防產業相關人士紛紛表示「沒有足夠的資訊」，但不知所措的情緒正在擴大。至於日本汽車產業也有了警惕，依中方慣用的方式，日本可能會無法進口汽車零組件不可或缺的稀土

報導提到，中國並未明示出口管制的具體內容，而在國防裝備方面，稀土常被用在高性能感測器等設備。日本國防相關企業人士對此表示「只能關注」，如果中國的措施涉及供應鏈，那麼電池、二極體和磁石等物資的採購可能會面臨障礙。

根據報導，日本財務省統計顯示，來自中國的稀土占總進口量的6成以上，由於替代供應國有限，日企對此很敏感。

2025年12月，三菱重工社長伊藤榮作曾針對日企對中國稀土高依賴度的現狀直指，今後在開發過程中，將考慮採用儘量不用此類材料（稀土）的設計等。

日本汽車工業協會7日受訪時強調，該會正在蒐集資訊。將與日本中央政府合作推動稀土的穩定採購，以及旨在「確保供應源」的舉措。

中國日本商會6日曾對中方這一決定表達擔憂，並指若日企活動受到阻礙，該會將向中國商務部等部門提出交涉。

