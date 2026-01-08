快訊

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
泰勒絲帶動了配戴小尺寸腕錶的風潮。彭博資訊
泰勒絲帶動了配戴小尺寸腕錶的風潮。彭博資訊

泰勒絲等名人青睞正裝表的推波助瀾之下，名貴腕表二手市場行情也漲至兩年多來的最高。

追蹤交易額前 50 名熱門表款的彭博 Subdial 腕表指數 2025 年上漲 8%。儘管價格在 11 月小幅下滑，但上個月受惠於節慶季採購而反彈，攀升至 2023 年 10 月以來的新高。

正裝表和較小巧的珠寶款式之所以能占得一席之地，要歸功於名人帶領的時尚風潮，以及世代財富轉移。特別是 Z 世代收藏家，比起曾風靡一時、外型粗獷的鋼帶運動款，他們更追求優雅和獨特性。

鐘表經銷與交易平台 Subdial 共同創辦人戴維斯（Christy Davis）表示，「我們觀察到，收藏者之間正興起一股偏好更小巧、珠寶風格腕表的趨勢」。

鐘表交易平台 Chrono24 估計，Z 世代顧客在他們網站購買卡地亞（Cartier）的比率，較金額來說已從 2018 年的 2.1% 躍升至 2025 年的 7.9%。在所有年齡層中，這比率則從 3% 升至 5.6%。

戴維斯指出：「像勞力士（Rolex）這類品牌所推出的粗獷運動表款，市場在過去幾年起伏不定，感覺買家已逐漸失去熱情。」

戴維斯指出，年輕顧客正「探索更獨特的腕表」。他補充，傳統的性別界線也正在瓦解，女性配戴更大、更剛強設計的意願提高，而男性則轉向選擇更小巧的金屬貴氣表款。

泰勒絲和《沙丘》男主角提摩西夏勒梅等名人，帶動了配戴小尺寸腕錶的風潮，為卡地亞和部分獨立製表品牌注入了強勁的銷售動能。

這股趨勢的典型例子莫過於F.P. 尊納（Journe），這是一家規模雖小但名聲顯赫的獨立製表商，其表款在去年幾場拍賣會中的成交價遠超預期。電影導演柯波拉（Francis Ford Coppola）私人擁有的 F.P. Journe FFC 原型表，在紐約一場鐘表拍賣會上，原本估價在 100 萬美元以上，最終竟以 1,080 萬美元成交。

根據 Subdial 彙整的數據，F.P. Journe 的腕表多被視為正裝錶，2024 年各場拍賣會的成交價原本平均高出估價約 6%，到了年底，即使不計高價的柯波拉拍賣案，成交價也高出估價 120%。

話說回來，鋼帶運動表市場並未完全失去動能。根據 Subdial 統計，百達翡麗（Patek）Nautilus 萬年曆 5740/1G-001 和百達翡麗 Nautilus 玫瑰金 5711/1R-001 仍是表現最出色的表款。正如戴維斯所說，大眾審美的眼界被拉開了。

《沙丘》男主角提摩西夏勒梅所戴的腕表。彭博資訊
《沙丘》男主角提摩西夏勒梅所戴的腕表。彭博資訊

腕表 拍賣會

