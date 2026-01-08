快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

蘋果Apple Card換發卡行 小摩接手200億美元未償放款、高盛止損退場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果Apple Card換發卡行，由摩根大通接手200億美元放款業務，高盛退場。路透
蘋果Apple Card換發卡行，由摩根大通接手200億美元放款業務，高盛退場。路透

摩根大通將取代高盛，成為蘋果Apple Card信用卡業務的新合作夥伴。這筆交易不僅象徵高盛正式走出命運多舛的零售銀行實驗，也為摩根大通與科技巨擘蘋果之間，揭開一段既合作又潛藏競合張力的新關係。

根據協議，摩根大通將以較貸款組合面值折讓約10億美元的價格，接手規模約200億美元的Apple Card未償放款，整體轉移預計於兩年內完成。

對高盛而言，這是執行長索羅門自2022年底決定大幅收縮消費金融業務以來的關鍵一步。高盛將可因此釋放約25億美元的呆帳準備金，儘管需同時認列貸款減值、合約終止等損失，整體預計將提升其第4季每股盈餘46美分。

Apple Card於2019年推出，原被視為高盛進軍零售銀行的代表作，卻因違約率高於同業，以及蘋果要求所有用戶於每月初統一結帳、導致客服需求高度集中等結構性問題，長期拖累營運表現。自2020年以來，高盛在消費金融相關業務的累計稅前損失已超過70億美元，並於2024年因交易爭議處理失當，與蘋果一同遭監管機構裁罰8,900萬美元。

對全美資產規模最大的摩根大通而言，接手Apple Card有助於擴大其信用卡業務版圖。截至9月底，摩根大通信用卡放款規模約2,350億美元，是美國規模逾兆美元信用卡市場中的第二大放款機構。

這項合作同時被視為摩根大通與蘋果關係的一次試金石。摩根大通執行長戴蒙曾多次指出，隨著銀行服務日益數位化，蘋果「正在成為一家銀行」，也就是潛在競爭者。

儘管存在競合關係，雙方仍將合作推動蘋果品牌的儲蓄帳戶業務，萬事達卡也將持續擔任Apple Card的支付網路夥伴。

對蘋果而言，更換發卡行夥伴在於確保金融服務穩定推進。過渡期間Apple Card用戶權益將維持不變，顯示其持續推進消費者金融服務的策略未有改變。

摩根 Apple Card 信用 規模

延伸閱讀

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

蘋果、柑橘…吃對更加分！日本長壽專家經常在吃的5水果助升免疫力

打破「放棄日」魔咒！戴上Apple Watch動起來得限定獎章 Mel B也加入

高盛：陸2026年 GDP 看增4.8%

相關新聞

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為...

美FCC寬限外國無人機禁令 輝達、方舟等零組件獲准進口至今年底

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅

白宮周三發布美國總統川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，將資金轉向擴大基礎設施投資和武器生產。不過...

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助...

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時進家門？Gartner潑冷水：還要很多年

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為...

記憶體價格飆漲 助三星上季獲利成長208%

南韓三星電子初步財報顯示，上季獲利大增208%，優於預期。主要因為全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。