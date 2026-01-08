快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

Waymo新型車CES亮相 無人計程車趨勢不可擋

中央社／ 拉斯維加斯7日專電
自動駕駛技術公司Waymo今年在CES展出新一代無人計程車，採廂型車設計。中央社
自動駕駛技術公司Waymo今年在CES展出新一代無人計程車，採廂型車設計。中央社

自動駕駛技術公司Waymo今年在CES展出新一代無人計程車，採廂型車設計，產品公關經理波奈里告訴中央社，新車主打更精簡的感測器配置，因此能降低成本以支援更快速擴張，預計今年就會提供載客服務。

美國消費性電子展（CES）已成為車廠的年度主戰場之一，無人計程車今年較往年更加顯眼，Google母公司Alphabet旗下的Waymo展示3款車型，其中2款採用新一代系統。

Waymo產品公關經理波奈里（Chris Bonelli）接受中央社訪問表示，外型像廂型車、代號Ojai的車款並非以現有車款改造，而是為了叫車服務量身設計，因此搭配自動門，讓乘客上下車更加容易；除後座寬敞之外，前座乘客也能有更好的空間感。

波奈里表示，Waymo在新車上透過減少感測器來降低系統的成本，從上一代的29顆攝影機，降至這一代的13顆攝影機，維持同樣的安全和表現，但更具成本效益。

他也透露，感測器數量縮減，將使Waymo擴大規模時成本更加可控，「我們可以擴展更大的車隊規模，以支援我們今年所期待的快速擴張」。

波奈里進一步指出，「我們目前在美國5個城市提供服務，但我們的目標是在美國擴展至20個以上城市，並且進軍國際市場...為此，我們需要新車型，且需要大量生產。」

波奈里說，新款車已在美國多個城市進行測試，在今年的某個時間點就會開始載客。

日前舊金山發生大停電導致Waymo停擺，引發爭議。記者詢問波奈里情況是否會改善、以及這是否會影響車隊擴張的步伐，波奈里表示，近期的一些事件，對公司來說都是很重要的學習時刻，公司非常嚴肅看待問題，並藉此經驗確保服務持續優化。

除Waymo外，亞馬遜（Amazon）旗下自動駕駛車公司Zoox也在CES現場展示自動駕駛車輛。Zoox目前已在舊金山以排隊候補方式開放民眾體驗其服務。現場工作人員向記者表示，今年某個時間點將會整體開放，接下來也會在奧斯汀和邁阿密推出。

另外，叫車服務平台Uber也加入戰場，與Lucid、Nuro公司合作發表無人計程車。從CES現場趨勢來看，即便無人計程車仍存在疑慮，這塊市場的競爭已日趨激烈。

計程車 美國 舊金山

延伸閱讀

影／新北小黃不滿乘客付錢用丟的 爭吵後遭亮刀架頸恐嚇

Sony、Honda合資第二款原型車曝光！Afeela SUV Prototype現身CES 2026！

黃仁勳CES一席話讓這些散熱股大跌 但廣運挾多題材逆勢漲

從雲端到消費端的實體商品2026 CES AI落地

相關新聞

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為...

Waymo新型車CES亮相 無人計程車趨勢不可擋

自動駕駛技術公司Waymo今年在CES展出新一代無人計程車，採廂型車設計，產品公關經理波奈里告訴中央社，新車主打更精簡的...

美FCC寬限外國無人機禁令 輝達、方舟等零組件獲准進口至今年底

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅

白宮周三發布美國總統川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，將資金轉向擴大基礎設施投資和武器生產。不過...

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助...

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時進家門？Gartner潑冷水：還要很多年

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。