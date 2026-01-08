快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

日本公債去年在主要市場表現最差 今年也很難好轉

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本公債市場今年又再面臨供給太多的衝擊。 路透
日本公債市場今年又再面臨供給太多的衝擊。 路透

日本公債去年是全球主要市場中表現最差的資產，然而今年情況也不會好轉，勢必再度迎接艱困的一年，因為投資人必須應付十多年來最大的淨供給成長。

根據彭博資訊的分析，考量日本銀行（央行）縮減購債規模，以及政府到期並將償還的債務後，日本主權債務在4月開始的會計年度，淨供給將增加8%，至約65兆日圓（4,150億美元）。

這使得民間投資人必須吸收更多新發行的債券，也提高了高市早苗政府利息支出增加的可能性。日本政府已公布史上最高規模的預算，用以支應雄心勃勃的刺激方案。

三菱日聯資產管理公司東京策略研究與投資部資深經理加藤章夫說：「日本債券市場的供需狀況，已惡化到政府最終可能需要按季度調整發債規模的程度。」

根據彭博公債總報酬指數，若不計匯率因素，日本公債去年下跌逾6%，是彭博追蹤的40多個主權債券市場中表現最差的，原因在於日銀緩慢的政策緊縮未能遏止頑固的通膨。美國公債上漲6.3%，中國公債小幅上升0.1%，德國公債則下跌1.6%。

日本公債淨供給增加的主要原因之一，是日銀放緩購債速度。日銀計劃在未來一年內，將每月總購債金額削減逾四分之一，至約2.1兆日圓。計算下來，日銀的持債規模在下一個會計年度（今年4月到明年3月）可能縮減46.5兆日圓，高於本年度的41.1兆日圓。

日銀開始放鬆對殖利率的控制以來，銀行與年金基金一直是日本公債的主要買方。2023年4月起，這兩類買家扣除到期償還的淨買入金額，累計各自超過30兆日圓。不過隨著淨供給快速膨脹，市場擔憂這樣的承接量恐怕還不足夠。

日本10年期公債殖利率本周升至2.13%，創下1999年以來新高，公債殖利率上升，代表價格下跌。日銀總裁植田和男本周暗示，在上月將政策利率調升至30年來高點後，日銀仍將進一步升息。目前隔夜指數交換（OIS）顯示，日銀在今年底前，可能還會再升息兩次。

彭博策略師指出，日本公債持有人今年恐將再度面臨虧損，10年期日本公債殖利率在2019年仍處於負值，經過六年來的持續拋售，已累計上升超過200個基點，這股趨勢今年很可能持續。

殖利率上升，尤其是短天期債券，顯示財務省可能會進一步調整發債計畫。若不計入國庫券，下個會計年度，日本公債總發行量預期將小幅下降至約133兆日圓。其中，2年期與5年期公債的發行量將增加，而10年以上長天期債券的發行量則會減少。財務省將於今（8）日標售30年期公債。

日本 規模 公債殖利率

延伸閱讀

受惠高市政策發酵、企業獲利改善 日股ETF可分批布局

東京房價不到台北一半！009817不只用萬元當房東、還有J-REITs穩穩配4%

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

【重磅快評】大陸對日祭軍工禁令 日本陷危急存亡事態？

相關新聞

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為...

美FCC寬限外國無人機禁令 輝達、方舟等零組件獲准進口至今年底

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅

白宮周三發布美國總統川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，將資金轉向擴大基礎設施投資和武器生產。不過...

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助...

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時進家門？Gartner潑冷水：還要很多年

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為...

記憶體價格飆漲 助三星上季獲利成長208%

南韓三星電子初步財報顯示，上季獲利大增208%，優於預期。主要因為全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。