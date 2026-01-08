快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

美FCC寬限外國無人機禁令 輝達、方舟等零組件獲准進口至今年底

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。法新社
美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。法新社

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

FCC依據國防部的建議，將部分零組件和無人機的進口豁免期延長至 2026 年底。

獲准進口的無人機廠商包括Parrot、Teledyne FLIR、Neros Technologies、Wingtra、Auterion、ModalAI、Zepher Flight Labs和 AeroVironment的型號，豁免期限至 2026 年底。

此外，FCC也開了方便之門，核准美國無人機廠商可以繼續進口由輝達（NVIDIA）、ModalAI、Panasonic、Sony、三星及方舟電子（ARK Electronics）等公司生產的無人機關鍵零組件。

上個月，FCC表示已將所有外國製無人機及關鍵零組件列入「涵蓋清單」（Covered List）。這表示大疆（DJI）、道通智能（Autel）及其他外國無人機公司，將無法取得在美國銷售新型號無人機或關鍵零組件所需的 FCC許可，因為這些產品對美國國家安全構成不可接受的風險。

FCC上月發布的這項指示，並未禁止進口、銷售或使用先前已授權的任何現有型號無人機，也不影響任何先前購買的無人機，消費者可繼續使用任何先前合法購買的無人機。

FCC同時表示，美國政府機關採購的新型無人機不受此限制影響。然而，在美國境外購買且名列「涵蓋清單」的無人機，不得在美國境內操作。

不少團體對 FCC 命令的影響範圍表達憂心。美國黃豆協會（American Soybean Association）上個月指出，「在缺乏本土製造替代方案的情況下，突然限制其使用，恐會為已面臨微薄利潤與市場不確定性的農民，增添新的財務和營運負擔。」

由參議員維克（Roger Wicker）領銜的參議院軍事委員會 14 位共和黨員在聯合聲明中表示，川普「禁止從敵對國家進口無人機及其零組件以保護美國產業是正確的」，並強調也提供了「轉向美國製無人機的過渡時間，也讓我們能繼續與盟友及夥伴密切合作，重建小型無人機零件的自由市場供應鏈」。

全球最大無人機製造商大疆（DJI）上個月批評這項決定，並指出在美國運作無人機的1,800多家州政府及地方執法和緊急應變機關中，超過80%使用大疆的技術。

美國 國防部 國家安全

延伸閱讀

美媒：中國要求科技公司暫停訂購輝達H200晶片

美國「退群」不限66個國際組織 魯比歐：其他還在審

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

輝達推出最強晶片Rubin 黃仁勳：台積迎顯著成長年

相關新聞

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為...

美FCC寬限外國無人機禁令 輝達、方舟等零組件獲准進口至今年底

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅

白宮周三發布美國總統川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，將資金轉向擴大基礎設施投資和武器生產。不過...

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助...

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時進家門？Gartner潑冷水：還要很多年

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為...

記憶體價格飆漲 助三星上季獲利成長208%

南韓三星電子初步財報顯示，上季獲利大增208%，優於預期。主要因為全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。