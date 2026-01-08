快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

安謀參戰機器人大戰！成立實體AI部門 成為公司第三大事業支柱

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
安謀（Arm）新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。美聯社
安謀（Arm）新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。美聯社

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）已經重新調整公司組織，新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。

路透報導，安謀的高層主管在拉斯維加斯CES消費電子展受訪時，透露這項成立聚焦於機器人領域部門的消息。CES今年的主題之一正是機器人，大大小小的企業展示出能夠協助製造汽車、幫忙洗廁所和玩撲克的機器人。雖然這些機器人動作緩慢，但仍秀出技術潛力。

安謀在調整組織後，營運的三大業務領域包含：雲端與AI事業、涵蓋行動裝置與PC產品的Edge事業，以及涵蓋汽車業務的實體AI事業。

機器人與汽車是安謀實體AI事業的核心，共享一系列現有感測器技術和其他硬體。目前，包括特斯拉在內的汽車製造商，正在開發機器人的自動化倉儲與工廠任務。

安謀高層主管認為，長期而言，機器人市場潛力巨大。新事業主管亨利（Drew Henry）表示，實體AI解決方案可以「從根本上提升勞動力效率、釋放額外時間」；安謀行銷長巴達尼（Ami Badani）表示，該部門計劃增加專門投入機器人領域的員工。

巴達尼說，公司將汽車與機器人整合為單一事業單位，是因為在電力限制、安全性與可靠性等方面，客戶需求相似。目前幾家汽車製造商也正在進軍人形機器人領域。

當被問到客戶時，亨利表示：「我們與所有人合作。」安謀架構的晶片已被全球數十家汽車製造商使用，也被像是現代汽車旗下波士頓動力公司（Boston Dynamics）這類機器人公司採用。波士頓動力近日發表可量產的人形機器人Atlas，現代汽車表示，預定2028年開始部署於美國工廠。

隨著科技與汽車產業公司將人形機器人視為AI與自動化的新戰場，人形機器人熱潮迅速升溫。除了特斯拉發展Optimus外，英特爾部分持有的自駕技術公司Mobileye已宣布，計劃以9億美元收購人形機器人開發商Mentee。輝達（Nvidia）則推出可訓練實體機器人和自駕車的Alpamayo工具及其他實體AI產品。

安謀 人形機器人 AI

延伸閱讀

抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

馬斯克看好人形機器人發展 機器人鏈準備好了

Nvidia推會思考的自駕 馬斯克嗆：難在解決長尾問題

自駕計程車革命 2026真的要來了

相關新聞

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為...

美FCC寬限外國無人機禁令 輝達、方舟等零組件獲准進口至今年底

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅

白宮周三發布美國總統川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，將資金轉向擴大基礎設施投資和武器生產。不過...

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助...

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時進家門？Gartner潑冷水：還要很多年

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為...

記憶體價格飆漲 助三星上季獲利成長208%

南韓三星電子初步財報顯示，上季獲利大增208%，優於預期。主要因為全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。