安謀參戰機器人大戰！成立實體AI部門 成為公司第三大事業支柱

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）已經重新調整公司組織，新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。

路透報導，安謀的高層主管在拉斯維加斯CES消費電子展受訪時，透露這項成立聚焦於機器人領域部門的消息。CES今年的主題之一正是機器人，大大小小的企業展示出能夠協助製造汽車、幫忙洗廁所和玩撲克的機器人。雖然這些機器人動作緩慢，但仍秀出技術潛力。

安謀在調整組織後，營運的三大業務領域包含：雲端與AI事業、涵蓋行動裝置與PC產品的Edge事業，以及涵蓋汽車業務的實體AI事業。

機器人與汽車是安謀實體AI事業的核心，共享一系列現有感測器技術和其他硬體。目前，包括特斯拉在內的汽車製造商，正在開發機器人的自動化倉儲與工廠任務。

安謀高層主管認為，長期而言，機器人市場潛力巨大。新事業主管亨利（Drew Henry）表示，實體AI解決方案可以「從根本上提升勞動力效率、釋放額外時間」；安謀行銷長巴達尼（Ami Badani）表示，該部門計劃增加專門投入機器人領域的員工。

巴達尼說，公司將汽車與機器人整合為單一事業單位，是因為在電力限制、安全性與可靠性等方面，客戶需求相似。目前幾家汽車製造商也正在進軍人形機器人領域。

當被問到客戶時，亨利表示：「我們與所有人合作。」安謀架構的晶片已被全球數十家汽車製造商使用，也被像是現代汽車旗下波士頓動力公司（Boston Dynamics）這類機器人公司採用。波士頓動力近日發表可量產的人形機器人Atlas，現代汽車表示，預定2028年開始部署於美國工廠。

隨著科技與汽車產業公司將人形機器人視為AI與自動化的新戰場，人形機器人熱潮迅速升溫。除了特斯拉發展Optimus外，英特爾部分持有的自駕技術公司Mobileye已宣布，計劃以9億美元收購人形機器人開發商Mentee。輝達（Nvidia）則推出可訓練實體機器人和自駕車的Alpamayo工具及其他實體AI產品。