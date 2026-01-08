川普下令軍工業減配息和庫藏股 但軍工股因他這番話又翻紅

白宮周三發布美國總統川普簽署的一道行政命令，要求軍工企業減少實施庫藏股和配息，將資金轉向擴大基礎設施投資和武器生產。不過，川普較早也表示，為打造「夢幻軍隊」 ，將要求國防預算大增50%至 1.5 兆美元。

川普早先在社群媒體發文，敦促這些公司將更多資金投入武器開發，減少回饋股東。他表示，在這些公司增加研發與生產投資前，他不會允許國防商配息或實施庫藏股，且在落實相關調整前，公司高層年薪上限應限制在 500 萬美元。

川普寫道：「國防公司目前向股東發放龐大股利並大規模實施庫藏股，犧牲並損害對廠房和設備的投資。這種情況不再允許，也不可容忍！」

川普還揚言停止和國防承包商 RTX往來，除非這家愛國者飛彈系統製造商擴大投資產能。他在社群媒體貼文中說，RTX一直「卯勁將資金花在股東身上，而非美國軍方的需求」。RTX 旗下的國防部門雷神（Raytheon）於 2020 年與聯合技術公司的民用航太業務合併，川普表示，除非雷神在廠房和設備方面「加強」前期支出，否則將「不再允許跟戰爭部往來」。

川普盤後又發文，要求將 2027 年度的國防預算大幅提高逾 50%，達到 1.5 兆美元。他表示這史無前例的增幅，將由去年開徵關稅帶來的收入來支應。

他在文中說：「這將讓我們建立長期以來應得的『夢幻軍隊』，更重要的是，無論面對任何敵人，都能確保我們的安全與穩固。」他表示，關稅帶來的「巨額收入」不僅能支應這筆開支，還能償還公債，並提供「實質紅利給中等收入的愛國者」。

在美股正常交易時段，RTX 、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與通用動力（General Dynamics）股價紛紛下挫。不過，川普宣稱要增加國防預算後，美軍工股在盤後又聯袂大漲，亞洲軍工股也跟進勁揚。

洛克希德馬丁勁揚 6.5%、Kratos 上漲 6.0%、諾斯洛普格魯曼上漲 5.1%、AeroVironment 上漲 5.3%、通用動力上漲 4.2%、L3Harris 上漲 6.5%。

Ortus Advisors 分析師 Andrew Jackson 在報告中寫道，美國增加國防支出對日本軍工股有利，「因為這些公司並不在美國掌控企業治理的範圍內」。

日本豐和工業勁揚 5.4%、三菱重工上漲 3.9%、日本製鋼所上漲 3.7%、IHI 上漲 3.5%、川崎重工上漲 3.4%、石川製作所上漲 3.4%。

南韓LIG Nex1 飆漲 9.7%、韓華航太大漲 8.2%、現代樂鐵上漲 5.4%、韓國航太上漲 4.3%、豐山上漲 4.2%。

台灣軍工股也聞聲上漲，漢翔（2634）上漲 3.5%、龍德造船上漲 2.7%、台船（2208）上漲 1.3%。