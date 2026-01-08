快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。路透
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。路透

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為重質原油，開採碳排遠高於一般石油；「瘋狂的」燃燒放空也讓委內瑞拉成為全球甲烷污染熱點，還有管理失靈導致的漏油與非法採礦，正加速摧毀亞馬遜雨林與飲水安全。

委內瑞拉石油儲量約達3000億桶，位居全球之冠，主要油藏集中在東部、面積約2萬平方英里的奧利諾科石油帶（Orinoco Belt）。但這些原油屬於高硫、低氫的超重質原油，開採門檻高、成本也更沉重。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員賽格爾（Clayton Seigle）指出，委油多為黏稠厚重的超重質原油，硫與碳含量高於一般原油；由於更難處理，開採不只更困難、也更昂貴，且需要更多能源開採，二氧化碳排放遠高於輕質原油。

委內瑞拉全球溫室氣體排放占比不到0.4%，但研究指出，其重油生產的溫室氣體排放可能是傳統原油的3至4倍。

另一個更直接的問題是開採時的燃燒放空（flaring）。甲烷是天然氣主要成分，也是強效溫室氣體，短期暖化效應約為二氧化碳的80倍。而委內瑞拉油氣作業除了可能漏氣，也常把多餘天然氣直接在火炬塔燃燒放空，而非回收利用。

儘管委油產業自1990年代以來走下坡，燃燒放空卻明顯增加，使其成為全球甲烷排放的重要來源國之一。

世界銀行《全球天然氣燃燒放空追蹤報告》指出，委內瑞拉是2023年全球第5大燃燒放空國；哥倫比亞大學全球能源政策中心創始主任博多夫（Jason Bordoff）說，委內瑞拉在2025年釋放超過40%的天然氣，「這是個瘋狂的數字」。

除了溫室氣體排放，委內瑞拉石油產業的管理失靈更導致嚴重的生態災難。過去數年間，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）發生超過4.6萬起漏油事件後停止通報，但監測顯示污染仍每月發生，威脅紅樹林與珊瑚礁，部分地區漏油更直接污染飲用水。

此外，馬杜洛政府為彌補石油收入下滑，轉向開發金礦，導致亞馬遜保護區遭大規模砍伐。非法採礦使用的汞與化學物質正毒害河流生態，使委內瑞拉在產油危機之外，更陷入森林消失與水源汙染的生存困局。

委內瑞拉 原油 放空

延伸閱讀

英國首相與川普通話 談格陵蘭烏克蘭委內瑞拉

窮得只剩石油的委內瑞拉為何盛產選美佳麗？光環背後的訓練與代價

市場預期委內瑞拉原油供應增加 國際油價續跌

委內瑞拉國營石油公司：正與美國洽談原油銷售事宜

相關新聞

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為...

美國「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售 川普：委國收益限買美商品

美國總統川普先宣布，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁的石油，接著宣稱委國將使用兩國石油協議獲得的資金，...

黃仁勳點火2026 CES 機器人、自駕成亮點！AI走下雲端貼近用戶關鍵年來了？

在美國消費性電子展上，輝達、英特爾、超微、高通等晶片業者，競相發表尖端產品。但在技術快速進展之餘，如何讓AI貼近終端消費者需求，仍是一道深具挑戰的考題。

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

Google母公司Alphabet的市值在周三（7日）超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越...

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助...

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時進家門？Gartner潑冷水：還要很多年

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。