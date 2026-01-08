快訊

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
福特汽車計劃在2028年推出的售價3萬美元電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助技術。路透
福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助技術，不但讓駕駛人在特定高速公路行駛時能「解放雙手」，還能讓視線離開道路。

福特周三（7日）表示，這項技術將率先導入正在由加州一支專門團隊開發的全新平價電動皮卡，未來再擴展至其他車款。

這項目標讓福特加入與特斯拉、通用汽車與Rivian等同業發展與大規模推出自駕輔助技術的競賽行列，邁向全自駕車競爭市場。值得注意的是，福特打算先把這套新系統導入平價車款，而非高階車款，這與汽車產業一貫由高價高階車款率先搭載新科技的做法不同。

福特這款中型電動皮卡預定2027年發表，目標售價約3萬美元，並將搭載目前其他福特車款尚未具備的先進軟體系統。

福特電動車、數位與設計長費爾德（Doug Field）接受路透訪問時表示，Level 3系統不會成為3萬美元車款的標配，而是需要額外付費，具體價格尚未決定。

費爾德說：「我們也正在研究商業模式，是採訂閱制？還是一開始一次付清？目前我們的重點是把價格做到非常親民，這點讓我們非常興奮。定價方面還有時間慢慢確立。」

福特正嘗試自行開發這些系統、降低對供應商的依賴，以減少成本、加快更新速度並提升品質。費爾德表示，福特計劃使用LiDAR（光達）這種遠端感測技術來支援其Level 3系統。

此前，特斯拉執行長馬斯克曾表示，自動駕駛可在不使用光達、僅靠攝影機的情況下實現。不過，特斯拉目前在個人車輛上推出的「全自動輔助駕駛（FSD）」系統仍屬Level 2，駕駛人必須隨時注意路況。

多數車廠將個人車輛的自駕功能限制在高速公路，因為交通狀況較可預測，而一般城市環境則更具挑戰，包括行人、自行車與突發狀況。

賓士已在美國加州、內華達等一些州提供僅限高速公路使用的Level 3系統。通用汽車在10月表示，將於2028 年推出這類可讓視線離開道路的自駕輔助技術，首先導入售價超過12.5萬美元的凱迪拉克 Escalade IQ電動車。路透先前報導，克萊斯勒母公司Stellantis因成本高昂、技術挑戰與消費者需求疑慮，已暫停其Level 3先進駕駛輔助系統計畫。

能在特定情況下自動轉向與剎車的駕駛輔助系統，已成為車廠的重點布局之一，因其有助於創造訂閱營收。福特目前在多款車型上提供Level 2的BlueCruise系統，月費約50美元或年費495美元，可讓駕駛人雙手離開方向盤，但眼睛仍必須盯著道路。

分析師指出，輔助駕駛技術也是邁向全自駕車的前奏曲，分析師認為這有望開啟自駕車車隊、個人自駕車的龐大的新市場。

