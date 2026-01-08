快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

埃及遊客衝1900萬人 新阿拉曼市為明星旅遊城

中央社／ 開羅8日專電

埃及旅遊業2025年接待近1900萬名遊客，創歷史新高。埃及重點發展北部海岸城市「新阿拉曼市」（New Alamein City），包機航班量激增450%，成為埃及成長最快的國際旅遊目的地之一。

埃及媒體「埃及今日」（Egypt Today）報導，埃及旅遊及文物部長法西（Sherif Fathy）4日表示，埃及旅遊業在2025年達到歷史性里程碑，接待近1900萬名遊客，較去年同期成長21%。

法西進一步說，旅遊業是埃及的主要收入和就業來源之一。官方數據顯示，2024年旅遊業為埃及創造約153億美元收入。埃及政府致力在2030年前，達到每年接待3000萬外國遊客的目標。

報導指出，2025年有大量國際觀光客進出埃及主要機場，如開羅、赫加達（Hurghada）、夏姆錫克（Sharm El-Sheikh），和馬薩艾藍（Marsa Alam），除凸顯埃及旅遊地域分布廣泛，且市場吸引力多元外，也反映出埃及政府對旅遊基礎設施、機場現代化和服務提升的持續投資。

報導根據旅遊及文物部數據，全球目前共有193個城市開通飛往埃及的旅遊航班。埃及包機航班量在2025年增加32%；北部海岸城市「新阿拉曼市」（New Alamein City）的包機航班量更是激增450%，成為埃及成長最快的國際旅遊目的地之一。

新阿拉曼是埃及北部地中海沿岸新興城市，於2018年由埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）宣布啟動，距離首都開羅西北約220公里，亞力山卓（Alexandria）港約130公里。

埃及政府近年重點發展新阿拉曼，有意將此城市打造成豪華旅遊度假勝地，專門吸引高消費群遊客，以重塑埃及北部海岸線的經濟與旅遊格局。在長達14公里的地中海海岸線上，建設多個享有私人海灘的高級度假別墅村和濱海步道。

地標「新阿拉曼標誌塔」（Alamein Iconic Tower）是新阿拉曼市的標誌性建築，塔高300公尺，名列北非最高摩天大樓之一。另有一座專門服務包機和國內航班的新阿拉曼國際機場。

此外，不遠處即是位於舊阿拉曼的阿拉曼戰爭博物館及盟軍、德軍公墓，可緬懷二戰時期北非戰場的阿拉曼戰役情景。

埃及政府目前還積極為新阿拉曼推動一項興建「綜合奧林匹克體育城」的運動之都新計畫，欲將新阿拉曼打造為地中海沿岸重要的體育和旅遊目的地，舉辦區域性和國際性體育賽事。計畫總投資金額預計達40億埃鎊（約新台幣26.6億元）。

埃及 航班 地中海

延伸閱讀

綿陽博物館戰國青銅器 竟刻「李世民」 疑涉文物造假

美逮馬杜洛 埃及擬善用地緣橋梁連結拉美創經濟活水

這也太神！台人遊埃及撿到台大學生證 失主驚：台北掉4次找不回

埃及青少年為脫貧興偷渡熱 專家籲以教育改善困境

相關新聞

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為...

美國「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售 川普：委國收益限買美商品

美國總統川普先宣布，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁的石油，接著宣稱委國將使用兩國石油協議獲得的資金，...

黃仁勳點火2026 CES 機器人、自駕成亮點！AI走下雲端貼近用戶關鍵年來了？

在美國消費性電子展上，輝達、英特爾、超微、高通等晶片業者，競相發表尖端產品。但在技術快速進展之餘，如何讓AI貼近終端消費者需求，仍是一道深具挑戰的考題。

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

Google母公司Alphabet的市值在周三（7日）超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越...

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助...

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時進家門？Gartner潑冷水：還要很多年

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。