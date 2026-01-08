Anthropic傳進行新一輪募資 估值達3,500億美元

彭博新聞引述知情人士報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic正在進行新一輪的100億美元募資，這輪募資將使公司在新投資導入之前，估值達到3,500億美元。微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）據說將會投資，領投者為新加坡主權財富基金GIC以及Coatue Management。

消息來源說，本輪募資的總金額仍有可能改變。

彭博先前曾經報導，微軟和輝達預期將會參與這一輪募資，兩家公司已承諾合計投資Anthropic金額高達150億美元。

Anthropic、GIC拒絕置評。Coatue的代表未回應置評請求。

Anthropic去年9月那輪募資，籌到130億美元，公司估值達到1,830億美元。該輪募資讓Anthropic穩居全球最有價值初創公司之列，也凸顯了投資者對AI熱潮的興趣擴大並且持續。Anthropic是由OpenAI前員工在2021年創立，將自己定位為一家可靠的、注重安全的公司。公司現正在晶片與資料中心砸下鉅資，建造更先進的AI系統。