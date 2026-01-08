掌控委國命脈 川普政府「無限期」銷售委國原油 所得限購美國貨

美國能源部長萊特周三表示，美國政府計劃「無限期」銷售委內瑞拉的石油，並將交易所得存放在美國帳戶。美國總統川普則表示，委內瑞拉將移交多達 5,000 萬桶原油給美國，而交易所得只能購買美國製造的產品。

川普在社群媒體貼文中說：「這些採購將包括美國農產品、美國製造的藥品、醫療器材，以及用於改善委內瑞拉電網與能源設施的設備。換句話說，委內瑞拉承諾將美利堅合眾國視為主要的商業合作夥伴。」

這是華盛頓當局就委內瑞拉的原油如何銷往市場，並掌控委內瑞拉資源所做出最明確的政策宣告。

萊特周三在邁阿密由高盛集團主辦的研討會上說，首批原油將來自委內瑞拉目前的庫存。由於美國的封鎖，當地的儲油槽已趨於飽和，甚至影響到部分產線被迫停產。

萊特說：「我們正準備讓這些原油重新流動並銷售。我們將銷售來自委內瑞拉的原油——首先是這些積壓的庫存，接著在未來無限期銷售委內瑞拉所產出的原油。」

萊特另外接受 CNBC 採訪時則說：「我們沒有在偷任何人的石油。我們正準備重啟委內瑞拉原油在全球市場的銷售，將資金存入委內瑞拉名下的帳戶，並將這些資金帶回委內瑞拉，造福當地人民。」

美國政府上周末逮捕強人馬杜洛後，川普一直向委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯施壓，要求加強和美國的經濟聯繫。

萊特指出，出售原油所得最初不會用於償付埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）等美國公司。馬杜洛前任總統查維茲 2000 年代中期將這些公司的資產收歸國有。他說，這些公司確實需要獲得賠償，但他將此定調為「長期問題」。

周二，川普宣布讓委內瑞拉將原油銷往美國的計畫。按目前市場價格計算，這批原油價值約 28 億美元。據知情人士透露，銷售所得將存放在美國財政部帳戶中，目的在確保這筆資金不被委內瑞拉債權人追討。

白宮發言人萊維特周三在簡報會上告訴記者，美國已經開始銷售委內瑞拉原油。