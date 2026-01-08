快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

掌控委國命脈 川普政府「無限期」銷售委國原油 所得限購美國貨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
萊特表示，美國政府計劃「無限期」銷售委內瑞拉的石油。法新社
萊特表示，美國政府計劃「無限期」銷售委內瑞拉的石油。法新社

美國能源部長萊特周三表示，美國政府計劃「無限期」銷售委內瑞拉的石油，並將交易所得存放在美國帳戶。美國總統川普則表示，委內瑞拉將移交多達 5,000 萬桶原油給美國，而交易所得只能購買美國製造的產品。

川普在社群媒體貼文中說：「這些採購將包括美國農產品、美國製造的藥品、醫療器材，以及用於改善委內瑞拉電網與能源設施的設備。換句話說，委內瑞拉承諾將美利堅合眾國視為主要的商業合作夥伴。」

這是華盛頓當局就委內瑞拉的原油如何銷往市場，並掌控委內瑞拉資源所做出最明確的政策宣告。

萊特周三在邁阿密由高盛集團主辦的研討會上說，首批原油將來自委內瑞拉目前的庫存。由於美國的封鎖，當地的儲油槽已趨於飽和，甚至影響到部分產線被迫停產。

萊特說：「我們正準備讓這些原油重新流動並銷售。我們將銷售來自委內瑞拉的原油——首先是這些積壓的庫存，接著在未來無限期銷售委內瑞拉所產出的原油。」

萊特另外接受 CNBC 採訪時則說：「我們沒有在偷任何人的石油。我們正準備重啟委內瑞拉原油在全球市場的銷售，將資金存入委內瑞拉名下的帳戶，並將這些資金帶回委內瑞拉，造福當地人民。」

美國政府上周末逮捕強人馬杜洛後，川普一直向委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯施壓，要求加強和美國的經濟聯繫。

萊特指出，出售原油所得最初不會用於償付埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）等美國公司。馬杜洛前任總統查維茲 2000 年代中期將這些公司的資產收歸國有。他說，這些公司確實需要獲得賠償，但他將此定調為「長期問題」。

周二，川普宣布讓委內瑞拉將原油銷往美國的計畫。按目前市場價格計算，這批原油價值約 28 億美元。據知情人士透露，銷售所得將存放在美國財政部帳戶中，目的在確保這筆資金不被委內瑞拉債權人追討。

白宮發言人萊維特周三在簡報會上告訴記者，美國已經開始銷售委內瑞拉原油。

委內瑞拉 美國 原油

延伸閱讀

川普退出66個國際組織曝光！「聯合國氣候變化框架公約」入列

川普貼文重創國防股房產股 道指跌近470點 AI概念股獨力撐盤

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

從「小馬可」到川普幕僚 盧比歐立場轉折受矚

相關新聞

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國總統川普曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為...

美國「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售 川普：委國收益限買美商品

美國總統川普先宣布，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁的石油，接著宣稱委國將使用兩國石油協議獲得的資金，...

黃仁勳點火2026 CES 機器人、自駕成亮點！AI走下雲端貼近用戶關鍵年來了？

在美國消費性電子展上，輝達、英特爾、超微、高通等晶片業者，競相發表尖端產品。但在技術快速進展之餘，如何讓AI貼近終端消費者需求，仍是一道深具挑戰的考題。

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

Google母公司Alphabet的市值在周三（7日）超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越...

可閉眼開車！福特2028要讓百萬元以下車款有Level 3自駕 超越特斯拉L2

福特汽車（Ford Motor）計劃在2028年推出的3萬美元（新台幣約95萬）電動車中，引進Level 3自動駕駛輔助...

人形機器人能摺衣煮咖啡 何時進家門？Gartner潑冷水：還要很多年

本周在拉斯維加斯消費電子展（CES）上，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌。這些外型類人的人形機器人密集登場，成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。