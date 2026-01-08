快訊

記憶體價格飆漲 助三星上季獲利成長208%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
參觀者參加三星電子4日在CES消費電子展上的展演活動。法新社
參觀者參加三星電子4日在CES消費電子展上的展演活動。法新社

南韓三星電子初步財報顯示，上季獲利大增208%，優於預期。主要因為全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格飆高。

根據三星公布的上季初步財報，去年第4季（10至12月）營業利益為20兆韓元（138億美元），優於分析師預估平均值17.8兆韓元。營收成長23%至93兆韓元。三星本月稍後將公告淨利、各部門細節等完整財報。

三星股價在去年已翻倍，本月又再度大漲，這反映了在競爭同業美光（Micron Technology）提出樂觀財測後，市場對三星強勁季報的期待。光是在過去一周內，彭博資訊追蹤的分析師當中，就有超過10人調高了三星的目標價。

三星等記憶體製造商因為將產能從日常的消費電子科技產品，轉移到利潤更高的資料中心用高階晶片，去滿足輝達（Nvidia）等AI巨人的大型資料中心記憶體需求，導致用於筆電和伺服器的記憶體嚴重短缺，DRAM和NAND快閃記憶體價格雙雙猛漲。

CLSA證券韓國公司研究主管拉納表示，上季DRAM的平均售價較去年第3季上漲30% 以上，而NAND的售價則上漲約20%。他說，今年全年，甚至到明年上半年，DRAM價格都可能持續強勁，之後也應該不會看到價格有太大修正，「因為需求實在太強，而供應非常吃緊」。

本周在CES消費電子展上，三星高層強調了記憶體供應短缺的嚴重程度。總裁李元鎮說，消費電子產品的價格已經在調漲，「半導體供應將會有問題」。

根據Counterpoint Research的預測，用於電腦和伺服器的最新一代傳統DRAM也就是DDR5，在本季的價格將又再比前一季上漲40%，接著在第2季還會再漲20%。

三星在高頻寬記憶體（HBM）領域一直落後於SK海力士和美光，終於在去年把先進產品HBM4樣本送交輝達進行驗證測試。市場對此燃起希望，認為三星有望縮小與對手的差距，力拚在今年上半年開始量產，以支援輝達即將推出的Rubin處理器。CLSA的拉納預期，隨著HBM4進入商業供貨，三星今年的HBM總出貨量將增加兩倍。

