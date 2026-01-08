印度香菸加收消費稅盼救健康 吸菸者：成效有限

快訊

中央社／ 新德里7日專電

印度為降低因為吸菸帶來的相關疾病，導致社會醫療保健成本不斷升高，自2月1日起，除商品與服務稅（GST）外，還將額外針對香菸課徵消費稅，但有吸菸習慣的民眾表示，成效恐怕有限。

根據印度財政部的公告，香菸目前售價含28%的GST及相關菸捐，從2月1日開始，香菸除GST將調高到40％，還將加收消費稅。消費稅具體金額取決於香菸的長度和種類，但每1000支香菸，約將被額外收取2050盧比（約新台幣717元）到8500盧比（約新台幣2974元）的消費稅。

在香菸相關稅賦將要調漲的消息傳出後，包括新德里在內的地區，香菸已經出現供貨不穩的情況。

強德（Sanjay Chanda）在新德里鬧區經營小鋪販賣香菸，他告訴中央社記者，一些熱門品牌的香菸已經陸續開始缺貨了，他說：「現在有香菸庫存的經銷商，已經放慢供貨速度，我想他們是想把貨囤起來，等2月1日香菸因為稅的問題漲價後，再把這些菸拿出來賣，然後從中賺取價差。」

強德告訴中央社記者，因為供貨不穩，許多地方每支香菸的零售價漲了2盧比（約新台幣0.7元）到5盧比（約新台幣1.75元）不等，隨著時間越來越接近2月1日，如果供貨沒辦法回穩，價格可能進一步再漲上去。

印度時報（Times of India）報導，印度2017年徵收GST以來，香菸的稅至今沒有調過，這次政府將相關稅收提高，是要藉此反映香菸對健康造成的危害，也讓印度相關稅率更接近國際標準。

印度時報指出，根據世界銀行（World Bank）的估算，印度香菸的稅約占零售價的53%，遠低於英國和澳洲等地的80%到85%、法國與紐西蘭等國家的75%到80%，也不及世界衛生組織（WHO）建議的75%。

有吸菸習慣的印度民眾古普塔（Mobin Gupta）接受中央社記者訪問時表示，若想從增稅使香菸變貴，進而讓人減少吸菸，這樣的作法可能「功效不大」，他指出，從簡單的數學來看，假如一般人有100盧比（約新台幣35元）買菸，以前可以買5支，加稅讓菸漲價後，變成只能買4支，「但你覺得這對抽菸的人來說，真的有差嗎？」

印度時報另一篇報導提到，提高香菸產品的價格，不太可能讓需求下降，反而可能讓消費者為了貪便宜，改買非法或走私的產品。

印度新聞信託社（PTI）報導，非法菸草已佔印度菸草市場總量的約26%，使印度成為全球第4大走私菸草市場。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

