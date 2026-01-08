快訊

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

女童剪蔡英文髮型 本尊半夜親回：未來當總統也不是問題

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

聽新聞
0:00 / 0:00

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google母公司Alphabet的市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業。美聯社
Google母公司Alphabet的市值在7日超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業。美聯社

Google母公司Alphabet的市值在周三（7日）超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越蘋果。

依據彭博資訊報價，Alphabet周三收盤股價大漲2.4%，報每股321.98美元，帶動市值達到3.89兆美元，這超越蘋果公司的3.85兆美元；蘋果過去五個交易日來下跌超過4%，使得市值落居第三位。

輝達（Nvidia）依舊穩守市值龍頭寶座，達4.6兆美元。這代表Alphabet若要超越輝達，是一項更艱鉅的挑戰。輝達股價周三收盤上漲1%，收在189.18美元。

根據道瓊市場數據，這是Alphabet自2019年1月29日以來，首次市值高於蘋果；同時也是自2018年2月26日以來，也就是遠早於輝達市值暴漲之前，Alphabet再度成為美國市值第二大的公司。

Alphabet與蘋果公司市值排名易位，凸顯兩家公司在AI策略上正朝著不同方向前進。

Alphabet股價在去年大漲65%，是華爾街表現最佳公司之一，且創下自2009 年、金融危機後股價翻倍以來最凌厲一波漲勢，反映市場肯定其AI發展。

Google在去年11月發表第七代張量處理單元（TPU）「Ironwood」，這款自研AI晶片被視為輝達產品的潛在替代方案。接著在12月，Google推出新一代AI模型Gemini 3，獲市場高度好評。

執行長皮伽多次表示，公司正回應急速成長的市場需求。他在Alphabet 10月的財報電話會議中指出，Google 雲端事業在2025年前三季所簽下單筆金額超過10億美元的合約數量，已超過前兩年合計。

相較下，自OpenAI於2022年底推出ChatGPT、引爆科技業AI競賽以來，蘋果在這場競爭中大致缺席。

蘋果原計劃去年推出新一代Siri AI助理，但最終延後推出，承諾2026年推出「更個人化的Siri」。

華爾街券商Raymond James本周調降蘋果評級，指出蘋果在2026年要再取得顯著成長恐怕不易。

Alphabet 美國 華爾街 Google 蘋果 Siri

延伸閱讀

輝達推出最強晶片Rubin 黃仁勳：台積迎顯著成長年

AI教父分享兩大經營心法 黃仁勳：CEO會一直當下去　

黃仁勳：儲存市場架構已全面改變 「AI需要記憶體還會更多」

台北市長蔣萬安發出邀請函 輝達台灣總部簽約黃仁勳應該會出席

相關新聞

美國「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售 川普：委國收益限買美商品

美國總統川普先宣布，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁的石油，接著宣稱委國將使用兩國石油協議獲得的資金，...

黃仁勳點火2026 CES 機器人、自駕成亮點！AI走下雲端貼近用戶關鍵年來了？

在美國消費性電子展上，輝達、英特爾、超微、高通等晶片業者，競相發表尖端產品。但在技術快速進展之餘，如何讓AI貼近終端消費者需求，仍是一道深具挑戰的考題。

Google贏蘋果了！Alphabet市值躍升第二大 短期能追上輝達嗎？

Google母公司Alphabet的市值在周三（7日）超越蘋果公司，躍居全球市值第二大美國企業，是2019年以來首度超越...

記憶體價格飆漲 助三星上季獲利成長208%

南韓三星電子初步財報顯示，上季獲利大增208%，優於預期。主要因為全球對人工智慧（AI）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格...

英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？

英特爾的股價周三大漲逾6%，成為標普500指數當日表現最強的成分股。儘管該公司過去在AI領域的聲勢不如專注於GPU的輝達...

川普貼文重創國防股房產股 道指跌近470點 AI概念股獨力撐盤

美股周三走勢分化，道瓊工業指數和標普500指數一度刷新盤中新高，隨後卻因美國總統川普接連政策貼文引發市場動盪，終場雙雙回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。