美國「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售 川普：委國收益限買美商品

美國總統川普先宣布，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁的石油，接著宣稱委國將使用兩國石油協議獲得的資金，「只」購買美國製造的產品。能源部長萊特（Chris Wright）7日表示，美國將「無限期」出售（indefinitely）遭封鎖的委內瑞拉石油。

川普6日在真實社群寫道，委國的石油將以市場價格出售，所得資金將由身為美國總統的他管控，並要求能源部長萊特立即執行該計畫，隔日再發文宣稱：「我剛剛得知，委內瑞拉將會使用他們從我們這項全新石油協議獲得的資金，只購買美國製造的產品。」

川普表示，委內瑞拉的採購項目將包括但不限於美國農產品，以及美國製造的藥品、醫療器材，還有用於改善當地電網與能源設施的設備。他強調，這意味著委內瑞拉正承諾以美國作為主要經商夥伴，「這是一個明智的選擇，對委內瑞拉人民與美國而言，都是非常好的事情」。

華爾街日報引述一名資深政府官員報導，川普所概述的石油銷售將立即啟動。萊特也表示，他正與委內瑞拉政府合作，美國將接收滯留在陸上設施及海上油輪中的委國石油後加以出售。分析師指出，其中不少原油原本可能流向中國或俄羅斯，但因美國封鎖受制裁的委內瑞拉油輪而無法進入市場。

萊特在邁阿密舉行的高盛會議上表示：「我們將把來自委內瑞拉的原油推向市場，先處理目前滯留、儲存中的原油，接下來，從現在開始，將無限期地把委內瑞拉的石油產出投放市場。」

他指出，石油銷售所得將存入由美國政府控制的帳戶，最終回流委內瑞拉，以「造福委內瑞拉人民」，並強調美國必須掌握這些石油銷售所帶來的影響力與控制權，才能在委內瑞拉推動勢在必行的改變。

白宮發言人李維特表示，美國正「選擇性地回撤」對委內瑞拉石油的制裁。她說，這批石油移交是川普政府與委內瑞拉臨時當局之間協議的一部分，旨在讓兩國受益，「我們目前對委內瑞拉臨時當局顯然握有最大的影響力，總統已非常清楚地表明，這是一個位於美國、西半球、距離美國很近的國家，今後將不再向美國輸送非法毒品。」委內瑞拉資訊部未回應詢問。