布魯塞爾擴大調查未登記旅宿 罰金規模估達700萬歐元

中央社／ 布魯塞爾7日專電

布魯塞爾的稅務部門從去年下半年開始針對透過網路平台經營短期旅遊住宿的房東進行調查，至少有1800人因未正式向政府註冊或未繳稅而被裁罰。近期調查擴大至5000個住宿案件，預估罰金規模將達700萬歐元。

去年夏天開始，不少透過網路平台在布魯塞爾經營短租旅宿的房東陸續接到來自稅務部門的罰單，金額在數千歐元不等。裁罰理由為旅宿場所未向政府部門註冊，以及未繳納旅遊住宿的稅款。

比利時回聲報、布魯塞爾時報報導指出，這項調查在近期擴大，新一波的行動從去年耶誕節假期後開始，目標鎖定在2023年至2025年間，約5000個案例。布魯塞爾的稅務部門預估罰款總額將達到700萬歐元，此外，還將追繳約600萬歐元的旅遊住宿稅。

從去年下半年開始的調查，令許多房東手足無措，但也有人老神在在。

住在布魯塞爾的Mieke，從10多年前開始當起房東，把閒置的房屋出租給當地的上班族或學生。前幾年開始則轉往網路平台，將房子短期出租給造訪布魯塞爾當地的遊客，房客包含比利時人與外國人。

她告訴中央社記者，10多年前開始出租房子的時候就依照規定辦理相關的登記，後來改為旅宿使用，也有向政府申請，因此並未受到這次調查的影響。然而，確實有聽說有些房東收到罰款通知，此外也有其他的房東向她詢問，應該怎麼處理。

40多歲的Laura就是其中一位在去年的裁罰中收到罰單的房東。她告訴中央社記者，並不是蓄意要逃稅，過去幾年也都有如實申報稅務，仍然因為未進行登記而被裁罰。

此外，Laura強調，她的房子並非全年都出租，由於是短租，因此一個月的出租時間從數日到1、2週不等。但卻被計算了一個不合理的出租天數並被追繳旅遊住宿稅。

她表示，在收到罰單並與律師討論後提出申訴，後來罰款金額也有下修。

據報導，去年收到罰單的房東中，有約900人有異議而向政府部門提出申訴，另有至少750人主動提供了其他證據，讓稅務部門重新評估實際的出租天數，並修改追繳罰款的金額。在去年這一波的調查中，最終仍開出了超過1800張罰單，罰金規模達270萬歐元。

