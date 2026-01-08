巴西牛肉出口創新高 面對中墨配額挑戰展現韌性

快訊

中央社／ 聖保羅7日專電

巴西在2025年牛肉出口再創歷史新高，全年出口量達350萬噸，較前一年成長20.9%，出口額達180.3億美元，年增幅超過40%。即使美國曾短期加徵關稅，巴西仍展現全球最大牛肉出口國的地位，並在產量上超越美國，成為世界第一大牛肉生產國。

根據巴西新聞網站G1引述巴西農牧業出口協會（Abiec）的統計數據，去年巴西牛肉銷往逾170個市場，其中中國仍是最大買家，占總出口量48%，達168萬噸，金額約89億美元。美國、歐盟、智利及墨西哥等市場也有顯著成長，顯示巴西在多元化出口上取得進展。

然而，中國與墨西哥近期宣布設立牛肉進口配額，以保障本國產業並控制價格。中國措施可能影響逾10億澳元的澳洲牛肉貿易，墨西哥則希望藉此平衡國內供需。對巴西而言，雖然短期可能面臨市場限制，但憑藉規模優勢與成本競爭力，巴西牛肉仍具備在全球市場維持主導地位的條件。

Abiec主席佩羅薩（Roberto Perosa）表示，2025年的表現凸顯巴西產業的成熟與韌性，即便遭遇美國關稅衝擊，出口仍逆勢成長。他強調，2026年巴西將持續拓展日本、南韓及土耳其等高潛力市場，並透過政府與業界合作，確保在國際談判中維護巴西利益。

分析人士指出，出口量屢創新高雖提升外匯收入，但也可能推高巴西國內牛肉價格，對消費者造成壓力。

報導指出，若中國與墨西哥的配額政策導致全球價格下滑，巴西內需市場或能獲得一定緩解，民眾在本地消費牛肉的成本有望下降。政府與業界如何在出口利益與民生需求間取得平衡，將成為2026年巴西農業政策的重要課題。

