台積電ADR跌2.7% 較台北交易溢價縮至19.8%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三下跌2.7%，收在318.68美元，較台北交易溢價19.8%。

美股周三走勢分化，道瓊工業指數和標普500指數一度刷新盤中新高，隨後卻因美國總統川普接連政策貼文引發市場動盪，終場雙雙回落。川普威脅禁止大型機構購買獨棟住宅並限制國防商買回股票，重挫房產股和國防股；不過，投資人無視價位偏高疑慮重回 AI 概念股懷抱，帶動那斯達克綜合指數逆勢收紅。

道瓊工業指數下跌 466 點，跌幅 0.9%，報 48,996.08 點。標普500指數下跌 23.89 點，跌幅 0.3%，報 6,920.93 點。

那斯達克綜合指數上漲 37.11 點，漲幅 0.2%，報 23,584.28 點。

費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌2.7%，超微（AMD）跌2%。

台灣加權股價指數周三下跌140.83點，跌幅0.5%，收在30,435.47點。台積電（2330）跌1.8%，收在1,675元。

台積電 TSM 2,006.92 -2.67 1,675.00 19.82

聯電 UMC 56.24 +9.98 54.10 3.95

日月光 ASX 277.41 +0.69 275.00 0.88

中華電 CHT 131.90 +0.82 133.00 -0.82

