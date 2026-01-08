台積電ADR跌2.7% 較台北交易溢價縮至19.8%
台積電ADR周三下跌2.7%，收在318.68美元，較台北交易溢價19.8%。
美股周三走勢分化，道瓊工業指數和標普500指數一度刷新盤中新高，隨後卻因美國總統川普接連政策貼文引發市場動盪，終場雙雙回落。川普威脅禁止大型機構購買獨棟住宅並限制國防商買回股票，重挫房產股和國防股；不過，投資人無視價位偏高疑慮重回 AI 概念股懷抱，帶動那斯達克綜合指數逆勢收紅。
道瓊工業指數下跌 466 點，跌幅 0.9%，報 48,996.08 點。標普500指數下跌 23.89 點，跌幅 0.3%，報 6,920.93 點。
那斯達克綜合指數上漲 37.11 點，漲幅 0.2%，報 23,584.28 點。
費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌2.7%，超微（AMD）跌2%。
台灣加權股價指數周三下跌140.83點，跌幅0.5%，收在30,435.47點。台積電（2330）跌1.8%，收在1,675元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM 2,006.92 -2.67 1,675.00 19.82
聯電 UMC 56.24 +9.98 54.10 3.95
日月光 ASX 277.41 +0.69 275.00 0.88
中華電 CHT 131.90 +0.82 133.00 -0.82
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言