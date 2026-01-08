北京傳出指示科技公司 暫不下單買輝達H200晶片

美國媒媒The Information引述兩位知情人士報導，北京當局本周要求當地部分科技公司暫不推進採購輝達H200人工智慧晶片的計畫。

報導說，大陸官員本周要求相關企業，在政府考慮是否允許以及可能在何種條件下允許購買輝達高性能晶片時，暫且不要下單。

其中一位知情人士還說，當局不希望陸企在決策公布前急於囤貨。

大陸官員正在考慮是否要求科技公司在採購H200的同時，也必須購買一定比率的國產AI晶片。

大約一個月前，川普一錘定音並知會習近平，輝達獲准向中國出售H200 AI晶片，當時中國政府的反應並不明朗，因其一直鼓勵國內企業購買國產晶片，以支持中國晶片產業發展。