川普貼文重創國防股房產股 道指跌近470點 AI概念股獨力撐盤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人重回 AI 概念股懷抱，帶動那斯達克綜合指數逆勢收紅。美聯社
美股周三走勢分化，道瓊工業指數和標普500指數一度刷新盤中新高，隨後卻因美國總統川普接連政策貼文引發市場動盪，終場雙雙回落。川普威脅禁止大型機構購買獨棟住宅並限制國防商買回股票，重挫房產股和國防股；不過，投資人無視價位偏高疑慮重回 AI 概念股懷抱，帶動那斯達克綜合指數逆勢收紅。

道瓊工業指數下跌 466 點，跌幅 0.9%，報 48,996.08 點。標普500指數下跌 23.89 點，跌幅 0.3%，報 6,920.93 點。

那斯達克綜合指數上漲 37.11 點，漲幅 0.2%，報 23,584.28 點。

費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌2.7%，超微（AMD）跌2%。

川普發文揚言禁止華爾街投資人購買獨棟住宅，另類投資巨頭黑石（Blackstone）大跌 5.6%，阿波羅全球管理跌逾 5%，住房租賃商 Invitation Homes 下跌 6%。

至於國防工業，川普表示在軍備生產問題解決前不允許配息或實施庫藏股。諾斯洛普格魯曼下跌 5.5%，洛克希德馬丁跌 4.8%，RTX 盤後更重挫逾 5%。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 說：「這些宣告只不過是川普 2.0 白宮以史無前例的方式干預經濟的最新例證。」

投資人重拾擁抱科技股策略。Alphabet 漲逾 2%，輝達（NVIDIA）和微軟均上漲約 1%。

Longbow Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 說：「關於人工智慧交易已經結束的傳言證明是不實的。」

AI 新創 Anthropic 計劃以 3,500 億美元估值籌資，進一步推升市場對 AI 龍頭的興趣。英特爾受持股子公司 Mobileye 收購案激勵，逆勢大漲 6.4%。

川普說委內瑞拉將移交數千萬桶石油，引發供應擴大的預期心理，油價跌破每桶 60 美元。埃克森美孚與雪佛龍持續走弱。

儲存和記憶體晶片股大漲後回檔，威騰電子（WD）重跌近 9%，希捷（Seagate）跌 6.7%。

11 月職缺降至 710 萬個，ADP 民間就業增長亦低於預期。數據雖轉弱，但在周五就業報告公布前，市場對降息預期仍持謹慎態度。

