美股多收跌 金融股走弱拖累標普

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美股主要指數今天多收跌，摩根大通（JPMorgan）及黑石集團（Blackstone）等金融股走弱，拖累標普表現，但投資人轉向AI概念股，輝達（Nvidia）及Alphabet走高，帶動那指上揚。

道瓊工業指數下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點。

標普500指數下挫23.89點或0.34%，收在6920.93點。

那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23584.28點。

費城半導體指數下滑76.06點或0.99%，收7574.87點。

