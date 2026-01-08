美股多收跌 金融股走弱拖累標普
美股主要指數今天多收跌，摩根大通（JPMorgan）及黑石集團（Blackstone）等金融股走弱，拖累標普表現，但投資人轉向AI概念股，輝達（Nvidia）及Alphabet走高，帶動那指上揚。
道瓊工業指數下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點。
標普500指數下挫23.89點或0.34%，收在6920.93點。
那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23584.28點。
費城半導體指數下滑76.06點或0.99%，收7574.87點。
