美媒：中國要求科技公司暫停訂購輝達H200晶片

中央社／ 北京7日綜合外電報導

美國科技新聞媒體The Information今天報導，多名知情人士指稱，北京當局本週要求部分中國科技公司暫停訂購輝達H200晶片，而且可能強制它們購買國產人工智慧（AI）晶片。

川普政府去年底才批准美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）的H200晶片出口至中國，附帶條件是輝達須向美國政府繳納25%的營收，此舉大幅扭轉了之前的先進AI硬體禁令。

輝達執行長黃仁勳本週才在美國消費性電子展（CES）表示，中國市場對H200晶片的需求依然強勁。

對於Information報導，輝達未立即回應路透社的置評要求。

H200 美國 北京

相關新聞

不放棄搶親？華納兄弟再拒派拉蒙收購要約 籲股東支持Netflix提案

華納兄弟再次拒絕派拉蒙的最新收購要約，並於今天建議股東堅定支持Netflix的收購提案

黃金破紀錄狂飆 達里歐示警「貨幣貶值交易」對美國是警訊

橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）5日表示，去年黃金破紀錄的漲勢，對投資人而言是個警訊，尤因這反映法定貨幣的價值...

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

儘管美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛導致地緣政治緊張情勢不斷升高，美國股市仍節節攀升，但有華爾街「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權...

亞股走勢分歧！地緣政治緊張升溫 分析師仍看好今年後市表現

亞洲股市今天收盤走勢分歧。儘管地緣政治緊張升溫，分析師仍看好今年後市表現

AI技術推動耳機創新 新創公司瞄準未來應用

人工智慧（AI）公司正積極尋找能夠充分發揮人工智慧潛能的理想裝置，一些新創企業則堅信，頭戴式耳機或耳塞式耳機就是最佳選擇

大陸祭新出口管制拖累汽車類股 日股開年以來首度下跌

中國實施新的出口管制引發憂慮，拖累汽車類股表現，加上投資人獲利了結，開年以來東京股市今天首度下跌

