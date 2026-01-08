聽新聞
0:00 / 0:00
美媒：中國要求科技公司暫停訂購輝達H200晶片
美國科技新聞媒體The Information今天報導，多名知情人士指稱，北京當局本週要求部分中國科技公司暫停訂購輝達H200晶片，而且可能強制它們購買國產人工智慧（AI）晶片。
川普政府去年底才批准美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）的H200晶片出口至中國，附帶條件是輝達須向美國政府繳納25%的營收，此舉大幅扭轉了之前的先進AI硬體禁令。
輝達執行長黃仁勳本週才在美國消費性電子展（CES）表示，中國市場對H200晶片的需求依然強勁。
對於Information報導，輝達未立即回應路透社的置評要求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言