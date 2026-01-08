美媒：中國要求科技公司暫停訂購輝達H200晶片

美國科技新聞媒體The Information今天報導，多名知情人士指稱，北京當局本週要求部分中國科技公司暫停訂購輝達H200晶片，而且可能強制它們購買國產人工智慧（AI）晶片。

川普政府去年底才批准美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）的H200晶片出口至中國，附帶條件是輝達須向美國政府繳納25%的營收，此舉大幅扭轉了之前的先進AI硬體禁令。

輝達執行長黃仁勳本週才在美國消費性電子展（CES）表示，中國市場對H200晶片的需求依然強勁。

對於Information報導，輝達未立即回應路透社的置評要求。